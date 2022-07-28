«شيفروليه» تقتنص 16% من مبيعات سوق السيارات خلال النصف الأول (جراف)

تصدرت «شيفروليه» مبيعات السيارات فى مصر بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات قطاع السيارات بنسبة بلغت 16% مسجلة نحو 19 ألفًا و699 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 12.3% مسجلة بيع 15 ألفًا و95 مركبة، تلتها «نيسان» في المركز الثالث بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 11.3% بنحو 13 ألفًا و781 سيارة.

وحصدت «شيري» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.9% بإجمالى نحو 10 آلاف و829 مركبة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بحصة قدرها 8.7% مسجلة بيع 10 آلاف و633 وحدة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة السادسة مستحوذة على حصة سوقية 6.4% بإجمالى بيع 7 آلاف و814 سيارة، خلال تلك الفترة.

وتمركزت «إم جي» فى المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر مسجلة حصة سوقية 6.3% محققة بيع 7716 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز الثامن بحصة قدرها 5.1% بواقع 6296 مركبة.

وظهرت «فيات» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية 4.9% بواقع 5983 وحدة، أعقبتها «بيجو» في المركز العاشر بحصة قدرها 3.1% مسجلة نحو 3830 مركبة.

واحتلت العلامة الفرنسية «رينو» المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 2.8% بعدما حققت بيع 3442 سيارة، تلتها «بي واي دي» فى المركز الثاني عشر بحصة 1.8% بنحو 2250 سيارة.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 12.2% على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى بيع 14 ألفًا و950 سيارة فى السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع السيارات خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى: