«شيفروليه» تقتنص 13.9% من مبيعات السيارات في مصر خلال 4 أشهر (جراف)

اقتنصت العلامة التجارية «شيفروليه» الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات فى مصر بنسبة بلغت 13.9% بإجمالى نحو 17 ألفًا و112 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 12.5% مسجلة بيع 10 آلاف و941 مركبة، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث بحصة بلغت 10.6% بنحو 9 آلاف و257 سيارة.

فيما صعدت «شيري» للمرتبة الرابعة بحصة سوقية 9.4% بإجمالى نحو 8 آلاف و206 مركبة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بحصة قدرها 8.9% مسجلة بيع 7 آلاف و729 وحدة.

وظهرت «هيونداي» فى المرتبة السادسة مستحوذة على حصة سوقية 7.2% بإجمالى بيع 6 آلاف و315 سيارة.

وتمركزت «إم جي» فى المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر مسجلة حصة سوقية 6.2% محققة بيع 5443 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز الثامن بحصة قدرها 6.1% بواقع 5306 مركبة.

واحتلت «فيات» المرتبة التاسعة بحصة سوقية 5.9% بواقع 5113 وحدة، أعقبتها «بيجو» في المركز العاشر بحصة قدرها 2.8% مسجلة نحو 2479 مركبة.

وحافظت العلامة الفرنسية «رينو» على تمركزها في المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 2.8% بعدما حققت بيع 2413 سيارة، تلتها «بي واي دي» فى المركز الثاني عشر بحصة 1.9% بنحو 1630 سيارة.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 11.8% على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى بيع 10 آلاف و288 سيارة فى السوق المحلية خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع السيارات خلال أول 4 أشهر من العام الحالى: