«شيفروليه» تستحوذ على 78% من سوق الشاحنات

حسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»

استحوذت العلامة التجارية «شيفروليه» على النصيب الأكبر من مبيعات الشاحنات فى السوق المصرية بنسبة %78 محققة بيع 1971 مركبة خلال شهر يناير الماضى، مقارنة مع 1732 وحدة فى نفس الفترة من 2019.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت نيسان فى المرتبة الثانية بعد أن استطاعت بيع وتسليم 321 شاحنة بحصة سوقية %13 خلال تلك الفترة، مقابل 197 وحدة فى الفترة ذاتها من العام الماضى.

اقتنصت العلامة التجارية تويوتا المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية %5 بإجمالى بيع 135 مركبة، تبعتها «مرسيدس» فى المركز الرابع بحصة قدرها %2 محققة بيع 49 شاحنة.

حلت سوزوكى فى المرتبة الخامسة بقائمة بعد أن حصدت حصة سوقية %1 مسجلة بيع 16 وحدة، تلتها “فيات” فى المركز السادس بحصة بلغت %1 بإجمالى بيع 14 شاحنة.

استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى «ميتسوبيشى، وهيونداى، وفولفو، وSOKON» على حصة سوقية %0.9 بإجمالى بيع 22 شاحنة خلال شهر يناير الماضى.

يذكر أن مبيعات الشاحنات سجلت تراجعًا بنسبة %2.5 لتصل إلى 2528 مركبة خلال يناير الماضى، مقارنة مع 2594 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما تراجعت مبيعات شاحنات “مينى فان/ بيك أب”، بمعدل %75 لتسجل 41 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقارنة ببيع 165 وحدة فى نفس الفترة من العام السابق.

قفزت مبيعات شاحنات “البيك أب” بنسبة %13.7 بعد أن حققت بيع 1962 مركبة، مقارنة بنحو 1726 وحدة.

صعدت مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة بنسبة %9.6 لتصل إلى 468 مركبة، مقابل 427 وحدة.

“الفئات المجمعة محليًا” تقتنص %91.8 من المبيعات

اقتنصت شريحة الشاحنات المجمعة محليًا النسبة الأكبر من المبيعات بنسبة %91.8 لتسجل 2323 وحدة خلال يناير الماضى، بينما حصدت شريحة المركبات المستوردة %8.2 محققة بيع 205 شاحنات، من إجمالى المبيعات.

فى رصد أجرته «المال» على أكثر الشاحنات الأكثر مبيعًا من شريحة “البيك أب” بالسوق المحلية، سيطرت شيفروليه «الدبابة» على النصيب الأكبر مستحوذة على حصة سوقية %77 بعد أن استطاعت بيع وتسليم 1509 مركبات، من إجمالى المبيعات الذى بلغ 1962 وحدة خلال يناير الماضى.

حلت نيسان البيك أب-كابينة فردية ودبل- فى المرتبة الثانية، بعد أن استحوذت على حصة سوقية %16 محققة بيع 321 شاحنة.

جاءت تويوتا هايلوكس البيك أب فى المرتبة الثالثة، بإجمالى بيع 132 وحدة، وحصة سوقية %7.