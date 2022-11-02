شيفروليه تستحوذ على 74.1% من مبيعات الشاحنات في مصر خلال 9 أشهر (جراف)

استحوذت العلامة التجارية “شيفروليه” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات «الشاحنات» في مصر بنسبة بلغت 74.1% بعدما تمكنت من بيع 21.9 ألف مركبة، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»،

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مسجلة حصة سوقية 7.6% بإجمالى بيع 2245 مركبات، تلتها “تويوتا” فى المركز الثالث بحصة 6.5% بنحو 1930 شاحنة.

وحلت “سوزوكي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4.7% مسجلة بيع 1383 شاحنة، تلتها “ميتسوبيشي” فى المركز الخامس بحصة 2.5% بواقع 751 مركبة.

وحصدت «فيات» المرتبة السادسة مسحلة حصة سوقية 1.2% بإجمالي بيع 349 شاحنة، تبعتها “مرسيدس MCV” فى المركز السابع بحصة 1% بواقع 304 وحدات.

وحافظت “جي ام سي” على تمركزها في المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الشاحنات» مسجلة حصة سوقية 0.9% بنحو 275 مركبة.

واحتلت “فولفو” المرتبة التاسعة بحصة سوقية 0.5% بإجمالي بيع 135 شاحنة، تلتها “جرت وول” للمركز العاشرة بحصة 0.4% مسجلة نحو 109 مركبات.

وظهرت «رينو» في المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر مستحوذة على حصة سوقية 0.3% بإجمالى بيع 97 مركبة، تلتها «هيونداي» في المركز الحادي عشر بحصة 0.2% مسجلة بيع 49 شاحنة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

%21 تراجعًا في مبيعات الشاحنات

تراجعت مبيعات الشاحنات في مصر بنسبة 21%، لتصل إلى 29.6 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 37.5 ألف شاحنة فى الفترة المقابلة من العام السابق

وانخفضت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 22%، لتسجل 25.9 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 33.3 ألف مركبة في نفس فترة المقارنة.

كما هبطت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 13.1%، لتصل إلى 3.6 ألف مركبة، مقابل 4.1 ألف شاحنة.

بنسبة 78.1%.. «شيفروليه الدبابة» تهيمن على مبيعات «البيك أب»

هيمنت العلامة التجارية «شيفروليه – الدبابة» على مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بنسبة بلغت 78.1% مسجلة نحو 16 ألفًا و779 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 21 ألفا و484 مركبة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع شاحنات “البيك أب” مستحوذة على حصة سوقية 10.4% محققة بيع 2245 وحدة، خلال تلك الفترة.

وحصدت “تويوتا” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 9% بنحو 1930 شاحنة، أعقبتها «جي ام سي» فى المركز الرابع بحصة 1.3% بإجمالي بيع 271 شاحنة.

وتمركزت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 0.7% بإجمالى بيع 150 مركبة، تلتها «جريت وول» في المركز السادس بحصة 0.5% بواقع 109 شاحنات.

«شيفروليه الجامبو» تسيطر على مبيعات الشاحنات المتوسطة

سيطرت العلامة التجارية «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بنسبة بلغت 88.2% مسجلة نحو 4617 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 4855 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وجاءت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 11.1% بعدما تمكنت من تسويق 583 شاحنة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 0.7% مسجلة بيع 35 مركبة خلال تلك الفترة.