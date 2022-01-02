«شيفروليه» تستحوذ على 17.9% من مبييعات سوق السيارات في مصر (جراف)

خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات السيارات في مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع، بنسبة بلغت 17.9% بإجمالي نحو 46.7 ألف مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى.

وحلت «نيسان» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 9.5% مسجلة نحو 24.7 ألف مركبة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 8.8% بواقع 23 ألفًا و48 سيارة.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.8% مسجلة بيع 23 ألفًا و36 مركبة، تلتها «إم جي» فى المركز الخامس بحصة بلغت 8.4% بنحو 22 ألفًا و86 وحدة.

وحافظت «سوزوكي» على تمركزها فى المرتبة السادسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 7.5% مسجلة بيع 19.5 ألف سيارة، أعقبتها «كيا» فى المركز السابع بحصة بلغت 5.5% بواقع 14.4 ألف مركبة.

وجاءت «شيري» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات بعدما اقتنصت حصة سوقية 5.4% مسجلة نحو 14.1 ألف مركبة مركبة، تبعتها «فيات» في المركز التاسع بحصة بلغت 5.2% بإجمالى 13.7 ألف وحدة.

وتمركزت «بيجو» في المرتبة العاشرة بحصة سوقية 4.4% بإجمالي بيع 11.6 ألف مركبة، تلتها «بي واي دي» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 2.4% بواقع 6200 وحدة.

وحلت العلامة الفرنسية «ستروين» فى المرتبة الثانية عشر بحصة سوقية 2% مسجلة بيع 5275 سيارة، فيما استحوذت الماركات التجارية الأخرى على حصة سوقية 14.1% بإجمالي بيع 36.9 ألف مركبة خلال الشهور الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات خلال 11 شهرًا: