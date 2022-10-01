«شيفروليه» تستحوذ على 17% من مبيعات السيارات في مصر خلال 8 أشهر (جراف)

استحوذت «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات فى مصر بنسبة بلغت 17% بإجمالى نحو 25 ألفًا و276 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 12% مسجلة بيع 17 ألفًا و813 مركبة، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 11.9% بنحو 17 ألفًا و708 سيارات.

وجاءت «شيري» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 9.7% بإجمالى نحو 14 آلاف و376 مركبة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بحصة قدرها 8.6% مسجلة بيع 12 ألفًا و722 وحدة.

وحصدت «إم جي» المرتبة السادسة مستحوذة على حصة سوقية 6.4% بإجمالى بيع 9 آلاف و514 سيارة، خلال تلك الفترة.

وتمركزت «هيونداي» فى المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر مسجلة حصة سوقية 6% محققة بيع 8847 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز الثامن بحصة قدرها 4.9% بواقع 7236 مركبة.

وظهرت «فيات» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية 4% بواقع 5993 وحدة، أعقبتها «بيجو» في المركز العاشر بحصة قدرها 2.6% مسجلة نحو 3842 مركبة.

واحتلت «رينو» المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 2.3% بعدما حققت بيع 3460 سيارة، تلتها «بي واي دي» فى المركز الثاني عشر بحصة 1.2% بنحو 3293 سيارة.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 12.4% على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى بيع 18 ألفًا و381 مركبة، من إجمالى مبيعات السيارات في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في للسيارات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى: