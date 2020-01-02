شيفروليه تستحوذ على حصة 78.7% من مبيعات الشاحنات خلال 11 شهر (جراف)

بلغت مبيعات شيفورليه من فئات النقل خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019 ما يقرب من 24.1 ألف مركبة بنمو 5.1%

استحوذت شيفروليه على حصة تصل إلى 78.7% من إجمالى مبيعات سوق الشاحات على مدار فترة الشهور الأحد عشر الأولى من 2019، من يناير وحتى نهاية نوفمبر، بعد أن تمكنت من تسليم 24 ألفًا، و131 وحدة، بمعدل نمو 5.1%، بحسب البيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأشار التقرير إلى أن مبيعات شيفروليه بلغت خلال 2018 بحسب «أميك» 22 ألفًا و967 مركبة، بحصة سوقية 79.6%.

وتعود هيمنة شيفروليه على مبيعات الشاحنات إلى اعتمادها على التجميع المحلى لموديلاتها من دبابة وجامبو.

نيسان تحصد المركز الثانى فى مبيعات الشاحنات

حصدت نيسان المركز الثانى فى قائمة مبيعات العلامات الأعلى مبيعًا فى سوق الشاحنات خلال 2019.

وبلغت مبيعات نيسان 2473 وحدة على مدار 2019، مقابل 2008 سيارة مبيعة خلال 2018، بنمو 23.2%.

واقتنصت تويوتا المركز الثالث فى القائمة بعد نمو مبيعاتها بنسبة 39.7%، بإجمالى 1512 شاحنة.

وتمكنت العلامة اليابانية من اقتناص حصة سوقية بلغت 4.9% من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات خلال فترة الشهور الأحد عشر الأولى من 2019.

وحلت سوزوكى فى المركز الرابع فى قائمة العلامات الأعلى مبيعًا فى سوق الشاحنات خلال 11 شهرا الأولى من 2019.

وبلغت مبيعات العلامة اليابانية 797 سيارة خلال 2019، مقابل 699 وحدة مبيعة خلال 2018، بنمو 14%.

مرسيدس تقتنص المركز الخامس فى القائمة

أظهر أميك تمكنت شاحنات مرسيدس من اقتناص المركز الخامس فى قائمة العلامات الأعلى مبيعًا فى سوق الشاحنات.

وسجلت مبيعات مرسيدس خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 534 وحدة، مقابل 686 مركبة مبيعة خلال 2018، بتراجع 22.2%.

وهبطت حصة مرسيدس السوقية خلال 2019 إلى 1.7% من إجمالى السوق، بعد أن بلغت فى 2018، ما يقرب من 2.4%.

وأشار تقرير أميك إلى احتلال ميتسوبيشى المركز السادس فى القائمة ببيعها 413 شاحنة، بتراجع 44.6% عن معدلات مبيعات 2018.

وتمكنت فيات من حصد المركز السابع فى القائمة بتسليمها 398 سيارة خلال فترة الشهور الإحدى عشر الأولى من 2019، بنمو 114%.

وبلغت الحصة السوقية لفيات من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2019، ما يقرب من 1.3%.

وفى المركز الثامن، جاءت العلامة التجارية فولفو، والتى هبطت مبيعات خلال 2019 بمعدل 9.9%، لتسجل 164 مركبة.

فيكتورى تحقق أعلى معدل مبيعات بسوق الشاحنات

وحققت العلامة الصينية فيكتورى أعلى معدل نمو بمبيعات سوق الشاحنات خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، لتستحوذ بذلك على المركز التاسع فى القائمة.

وبلغت نسبة النمو 700% بعدما تمكنت من تسليم 144 مركبة، مقابل 18 وحدة فقط مبيعات خلال 2018.

فيما هبطت باقة العلامات بسوق الشاحنات بنسبة 66.6%، بإجمالى 97 مركبة مباعة خلال 2019.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى مبيعات العلامة التجارية بسوق الشاحنات خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2018 و 2019 :

كما يبين الجراف التفاعلى التالى حصة العلامات التجارية السوقية خلال الفترة ذاتها من عامى 2018 و 2019 :