«شيفروليه» تحتفظ بصدارة تراخيص سوق السيارات للشهر الثاني (جراف)

احتفظت «شيفروليه» بصدارة تراخيص سوق السيارات بمختلف فئاتها (ملاكي – أتوبيسات – شاحنات)، للشهر الثاني على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 903 مركبات خلال شهر يونيو الماضى.

وحلت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة نحو 722 سيارة، فيما صعدت «رينو» للمركز الثالث بواقع 568 وحدة.

فى المقابل، تراجعت «شيري» للمرتبة الرابعة بترخيص 537 سيارة، تلتها «كيا» فى المركز الخامس بنحو 517 وحدة.

وحصدت «سوزوكي» المرتبة السادسة بإجمالى 463 مركبة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز السابع مسجلة نحو 452 وحدة.

وتمركزت «بي واي دي» فى المرتبة الثامنة بترخيص 415 سيارة، أعقبتها «مرسيدس» فى المركز التاسع بنحو 354 مركبة.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية للسيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 333 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال يونيو الماضى: