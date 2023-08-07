«شيفروليه» تحتفظ بصدارة تراخيص سوق السيارات للشهر الثالث (جراف)

احتفظت «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص سوق السيارات بمختلف فئاتها (ملاكي – أتوبيسات – شاحنات)، للشهر الثالث على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 884 مركبة خلال يوليو الماضى.

وصعدت «هيونداي» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة نحو 797 سيارة، أعقبتها «شيري» فى المركز الثالث بواقع 686 وحدة.

فى المقابل، تراجعت «نيسان» للمرتبة الرابعة بترخيص 593 سيارة، تلتها «كيا» فى المركز الخامس بنحو 538 وحدة.

وحافظت «سوزوكي» على تمركزها في المرتبة السادسة بعدما تمكنت من ترخيص 495 مركبة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز السابع مسجلة نحو 492 وحدة.

وتمركزت «رينو» فى المرتبة الثامنة بترخيص 435 سيارة، أعقبتها «إم جي» فى المركز التاسع بنحو 388 مركبة.

وحلت «بي واي دي» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية للسيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 387 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال يوليو الماضى: