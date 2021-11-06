«شيفروليه» تحتفظ بصدارة تراخيص السيارات خلال أكتوبر (جراف)

حافظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بمختلف فئاتها، مسجلة نحو 3998 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، صعدت «سوزوكي» للمرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 2372 سيارة، أعقبتها «إم جي» فى المركز الثالث بواقع 2065 وحدة.

فى المقابل، تراجعت «نيسان» للمرتبة الرابعة بإجمالي ترخيص 1701 سيارة، وأعقبتها «هيونداي» فى المركز الخامس بنحو 1677 وحدة.

حلت «تويوتا» في المرتبة السادسة بعدما تمكنت من ترخيص 1209 مركبة، تلتها «شيري» فى المركز السابع بواقع 1135 وحدة.

اقتنصت «كيا» المرتبة الثامنة مسجلة نحو 900 سيارة، أعقبتها «بيجو» فى المركز التاسع بإجمالي 671 مركبة.

وحافظت «سيات» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بقوائم تراخيص السيارات- للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 616 سيارة.

يذكر أن إجمالي عدد السيارات المرخصة بوحدات المرور، بلغت نحو 47 ألفًا و64 مركبة خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال أكتوبر الماضى: