«شيفروليه» تتصدر مبيعات سوق السيارات خلال 10 أشهر (جراف)

بعد تمكنها من تسويق 35.8 ألف مركبة

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه»، مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها بعدما استحوذت على حصة سوقية 20.2% مسجلة بيع 35.8 ألف وحدة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وحلت “تويوتا” في المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات فى مصر مسجلة حصة سوقية 10.6% بواقع 18.9 ألف مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 9.1% بعد تمكنها من تسويق 16.2 ألف مركبة، أعقبتها “هيونداي” فى المركز الرابع بحصة بلغت 8.5% مسجلة بيع 15 ألف وحدة.

وحلت “رينو” في المرتبة الخامسة بعدما استحوذت على حصة سوقية 7.2% مسجلة بيع 12.2 ألف سيارة، تلتها “فيات” فى المركز السادس بحصة بلغت 5.7% بإجمالي بيع 10 آلاف و87 مركبة.

حصدت العلامة الصينية “إم جي” المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات مسجلة حصة سوقية 5.7% بواقع 10 آلاف و80 مركبة.

وتمركزت “كيا” فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 4.6% بعد تمكنها من تسويق 8.1 ألف سيارة، أعقبتها “شيري” فى المركز التاسع بحصة بلغت 4.2% محققة بيع 7.4 ألف وحدة.

وجاءت العلامة التجارية “أوبل” فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية 3.9% مسجلة بيع 6 آلاف و868 سيارة، أعقبتها “بيجو” فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 3.3% بإجمالى بيع 5869 مركبة.

وظهرت «كينج لونج» فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى مبيعات سوق السيارات مسجلة حصة سوقية 2.3% محققة بيع 4129 مركبة خلال تلك الفترة.

وبحسب «أميك»، استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 14.8% مسجلة بيع 26 ألفًا و340 وحدة، من إجمالي المبيعات الإجمالية لقطاع السيارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة حصص الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى خلال 2020: