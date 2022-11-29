«شيفروليه» تتصدر مبيعات سوق السيارات خلال 10 أشهر

تصدرت «شيفروليه» مبيعات السيارات فى مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 17.8% مسجلة نحو 30.1 ألف مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «نيسان» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 12.8% مسجلة بيع 21.6 ألف مركبة، تلتها «سوزوكي» فى المركز الثالث بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 11.3% بنحو 19.1 ألف سيارة.

وجاءت «شيري» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.1% بإجمالى نحو 17 ألفًا و37 مركبة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بحصة قدرها 8.4% مسجلة بيع 14.1 ألف وحدة.

وحصدت «إم جي» المرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6.2% بإجمالى بيع 10.5 ألف سيارة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 33.4% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.