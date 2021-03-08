«شيفروليه» تتصدر تراخيص المرور خلال فبراير الماضى

اعتلت العلامة «شيفروليه» صدارة الماركات التجارية الأكثر ترخيصاً فى وحدات المرور، بإجمالى 3485 مركبة، خلال شهر فبراير الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن وحدات المرور- الذى حصلت «المال» على نسخة منه- فإن إجمالى عدد السيارات المرخصة فى مختلف الوحدات المرورية بلغ نحو 22 ألفًا و878 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة الصينية «إم جي» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 2025 سيارة، أعقبتها «نيسان» فى المركز الثالث بنحو 1859 وحدة.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 1605 سيارة، تلتها «هيونداي» فى المركز الخامس بواقع 1515 وحدة.

فى المقابل، صعدت «كيا» للمرتبة السادسة بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات بإجمالى 1308 مركبة، تلتها «رينو» بنحو 1048 وحدة.

واقتنصت «سوزوكي» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 992 سيارة، أعقبتها «فيات» فى المركز التاسع مسجلة نحو 887 مركبة.

وحصدت العلامة الصينية «شيري» المرتبة العاشرة مسجلة نحو 883 سيارة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الحادى عشر بنحو 837 مركبة.

فى حين حافظت «بيجو» على المرتبة الثانية عشرة بإجمالى ترخيص 782 سيارة، تلتها «أوبل» مسجلة نحو 734 وحدة.

واحتلت العلامة التشيكية «سكودا» المرتبة الرابعة عشر بعدما تمكنت من ترخيص 565 سيارة، أعقبتها «سيات» بإجمالى 506 مركبات.

وتمركزت «فولكس فاجن» فى المرتبة السادسة عشر مسجلة نحو 493 مركبة، تلتها «ستروين» فى المركز السابع عشر بواقع 359 سيارة.

واحتلت «بى واى دي» المرتبة الثامنة عشر بعدما تمكنت من ترخيص 315 سيارة، أعقبتها «كينج لونج» بإجمالى 276 مركبة.

وظهرت العلامة الصينية «جولدن دراجون» فى المرتبة العشرين بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات بمختلف وحدات المرور مسجلة نحو 259 مركبة، خلال شهر فبراير الماضى.