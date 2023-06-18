«شيفروليه» تتصدر تراخيص السيارات الفان بوحدات المرور خلال مايو الماضى (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات “الفان” المرخصة في مصر خلال مايو الماضى، نحو 363 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وتصدرت «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات الفان بعدما تمكنت من تسجيل 186 مركبة، فيما جاءت «سوزوكي» فى المركز الثاني بنحو 177 مركبة.

وتشير التقارير الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر، إلى هيمنة «شيفروليه» و«سوزوكي» على تراخيص السيارات الفان في مصر خلال الشهر الماضى.

أرجع محمد فتحي، أحد تجار السيارات هيمنة «شيفروليه” و”سوزوكي” على تراخيص المركبات الفان إلى تجميع طرازاتها محليًا من قبل وكلائها المحليين مما أسهم توافرهما بكميات كبيرة فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية.

وأكد أن نقص الكميات المعروضة من السيارات المستوردة عزز من فرص تسويق الطرازات المنتحة محليًا خاصة مع التيسيرات التى تمنحها الدولة للمصنعيين المحليين بشأن تسهيل إجراءات استيراد مكونات الإنتاج؛ بهدف انتظام عمليات التصنيع وتجنب تعطل المصانع المحلية.