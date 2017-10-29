شيفروليه أفيو ترتفع ألف جنيه وأوبترا ألفين

أحمد شوقيرفعت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه سعر سيارتها افيو بقيمة ألف جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 188.8 ألف جنيه والثانية إلى 198 ألف بنسبة ارتفاع تقارب 0.5% لكل منهما، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر 2017.وارتفعت شيفروليه أوبترا بقيمة 2000 جن

أحمد شوقي

رفعت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه سعر سيارتها افيو بقيمة ألف جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 188.8 ألف جنيه والثانية إلى 198 ألف بنسبة ارتفاع تقارب 0.5% لكل منهما، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر 2017.

وارتفعت شيفروليه أوبترا بقيمة 2000 جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 205.9 الف جنيه والثانية إلى 216 ألف بنسبة ارتفاع تقارب 1% لكل منهما؛ وفق القائمة السعرية التي أرسلها الوكيل لشبكة موزعيه اليوم.

واستقرت أسعار كل من شيفروليه كروز وشيفروليه لانوس. ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيفروليه.