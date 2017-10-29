شيفروليه أفيو ترتفع ألف جنيه وأوبترا ألفين

أحمد شوقي
رفعت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه سعر سيارتها افيو بقيمة ألف جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 188.8 ألف جنيه والثانية إلى 198 ألف بنسبة ارتفاع تقارب 0.5% لكل منهما، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر 2017.
وارتفعت شيفروليه أوبترا بقيمة 2000 جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 205.9 الف جنيه والثانية إلى 216 ألف بنسبة ارتفاع تقارب 1% لكل منهما؛ وفق القائمة السعرية التي أرسلها الوكيل لشبكة موزعيه اليوم.
واستقرت أسعار كل من شيفروليه كروز وشيفروليه لانوس. ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيفروليه.
التطور في أسعار شيفروليه.. الأسعار بالألف جنيه
مسلسل
السيارة
الفئة
سعر اكتوبر 2017
سعر نوفمبر 2017
قيمة التغير
معدل التغير %
1
أفيو
BASE
187.8
188.8
1
0.5
F/O
197
198
1
0.5
2
أوبترا
F/O
203.9
205.9
2
1
H/L
214
216
2
1
3
لانوس
F/O
158.4
158.4
–
–
4
كروز
BASE
284
284
–
–
H/L
309
309
–
–