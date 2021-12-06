«شيزلونج» تستعد لتأهيل لاعبين مصريين نفسيا للمشاركة فى أولمبياد باريس

تستهدف منصة شيزلونج لتقديم خدمات العلاج النفسى عبر الإنترنت التوسع فى دولتين عربية وأفريقية خلال الربع الأول من العام المقبل، كما تستعد أيضا لرعاية وتأهيل لاعبين مصريين خلال معسكرات التدريب المؤهلة لتصفيات دورة الألعاب الأولمبية باريس التى ستقام خلال الفترة من 26يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

وقال محمد علاء الرئيس التنفيذى للمنصة، إن استراتيجيتها خلال العام المقبل ترتكز على تطوير الخدمات الخاصة بعلاج المشكلات النفسية، بالإضافة إلى التوسع فى دولتين إحداهما أفريقية والأخرى عربية خلال الربع الأول من 2022.

وأوضح علاء فى تصريحات لـ «المال» أن حجم سوق تطبيقات الصحة النفسية فى مصر والعالم العربى يقدر بملايين الدولارات شهريا على حد تعبيره، لافتا إلى أن حجم استثمارات منصة شيزلونج حتى الآن بلغ نحو مليون و 250 ألف دولار.

و أضاف أن شيزلونج هى تطبيق ذكى على هواتف الآندرويد والآيفون وموقع إلكترونى أيضا، مبينا أن قائمة المنافسة تضم منصة أوه سيفن O7 ومنصة SL بالإضافة إلى منصة تكلم الإماراتية.

و قدر أعداد مستخدمى المنصة حاليا بنحو 120 ألف مستخدم وتستهدف زيادة العدد إلى 250 ألف خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن شيزلونج تضم 300 طبيب وتخطط للوصول إلى ألف مع نهاية 2022.

على صعيد آخر، كشف عن إجراء مفاوضات مع صناديق استثمار – رفض تسميتها للحصول على تمويلات لتحقيق 4 أهداف تتمثل فى التوسع الخارجى وتطوير الخدمات الصحية ورعاية الأبطال الأوليمبين وإعدادهم نفسيا للتعامل مع المواقف المختلفة التى تواجههم خلال المنافسات ومعسكرات الإعداد لأولمبياد باريس القادمة.

بالإضافة إلى إتاحة خدمات الاستشارات النفسية للموظفين داخل الشركات، وأخيرا دمج تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى على الموقع لتسهيل رحلة العلاج على المريض.

وذكر أن المنصة أبرمت عقود رعاية لاستكمال برنامج تقديم الدعم النفسى مع معتز وائل الحاصل على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للشباب فى رياضة الخماسى الحديث بالتعاون مع الوكيل الحصرى للاعبين G Global و لاعب التايكوندو إياد بركات الحاصل على برونزية بطولة باكستان المفتوحة وذلك للمشاركة فى تصفيات دورة باريس للألعاب الأولمبية باريس 2024.

فى سياق متصل، ألمح علاء إلى أن المنصة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية بوزارة الصحة بهدف مساعدة الأطباء والمرضى المتواجدين فى مستشفيات العزل التابعة لهيئة التأمين الصحى لتخفيف الضغوط العصيبة الواقعة عليهم خلال التعافى من فيروس كورونا.

تقديم 9500 جلسة للسيدات اللاتى تعرضن للعنف مع «القومى للمرأة» و«الأمم المتحدة»

كما وقعت الشركة بروتوكول تعاون آخر مع وزارة التضامن الإجتماعى لمساعدة و تأهيل السيدات اللاتى يتعرضن للعنف، فضلا عن الانضمام إلى مشروع «مودة» لتدريب المقبلين على الزواج، علاوة على التعاون مع المجلس القومى للمرأة و هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقديم 9500 جلسة بالمجان للسيدات اللاتى تعرضن للعنف و هو يعتبر من أكبر الخدمات المجتمعية المقدمة للدعم النفسى فى العالم – على حد تعبيره.

ولفت إلى أن أزمة كورونا ساهمت فى زيادة حجم أعمال المنصة وعدد مستخدميها بمعدل 5 أضعاف عن الطبيعى، مبينا أن فكرة إطلاق شيزلونج جاءت بعدما تعرض أحد الأشخاص لحادث تسبب فى فقدان إحدى ذراعيه بسبب تواجده خارج القاهرة وعدم درايته باللغة الإنجليزية التى كانت هى اللغة الوحيدة التى تقدم من خلالها خدمات العلاج النفسى عبر الإنترنت حيث ظهرت فكرة إطلاق موقع باللغة العربية نتيجة لذلك.

يذكر أن شيزلونج سُجلت عام 2014 و أطلقت فعليا فى عام 2018 و تعتبر منصة متخصصة فى تقديم خدمات العلاج النفسى من خلال توصيل المستخدمين الراغبين بتلقى خدمات للصحة النفسية بمتخصصين فى المجال ذاته.

عمر ياسر