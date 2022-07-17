«شيري» و«نيسان» و«سوزوكى» ثلاثى صدارة «الملاكى»

تصدرت العلامة الصينية «شيري» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما تمكنت تسجيل نحو 11 ألفًا و218 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال النصف الأول من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، صعدت «نيسان» للمرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 10 آلاف و454 سيارة، فيما تراجعت «سوزوكي» للمركز الثالث بنحو 10 آلاف و262 مركبة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 9 آلاف و165 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى خامسًا بواقع 8 آلاف و718 مركبة.

فيما تراجعت «كيا» للمرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من ترخيص 8 آلاف و226 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضى.

وحافظت «إم جي» على تمركزها فى المرتبة السابعة، بإجمالى ترخيص 7 آلاف و176 سيارة، تلتها «فيات» فى المركز الثامن بواقع 5551 مركبة.

وتمركزت «رينو» فى المرتبة التاسعة، مسجلة نحو 5399 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بواقع 4331 وحدة.

واحتلت «شيفروليه» فى المرتبة الحادية عشرة، بعدما تمكنت من ترخيص 3747 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 3161 مركبة.

واقتنصت «سكودا» المرتبة الثالثة عشرة بإجمالى 2830 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الرابع عشر بواقع 2714 وحدة.

وحلت «أوبل» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 2560 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال النصف الأول من العام الحالى.

ترتيب ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال النصف الأول من العام الحالى

الترتيب العلامة التجارية يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو الاجمالي 1 شيري 2186 2001 2233 1691 1728 1379 11218 2 نيسان 1638 1959 2606 1519 1282 1450 10454 3 سوزوكي 1894 2357 3107 819 1145 940 10262 4 هيونداي 2137 2177 1910 1349 760 832 9165 5 تويوتا 1807 1613 1796 1172 1115 1215 8718 6 كيا 2071 2386 1922 611 611 625 8226 7 إم جي 1058 1042 1515 1759 1054 748 7176 8 فيات 1278 1609 1535 380 327 422 5551 9 رينو 1751 1092 1049 584 551 372 5399 10 بيجو 1347 833 1001 584 209 357 4331 11 شيفروليه 697 630 898 611 337 574 3747 12 مرسيدس 675 727 814 410 261 274 3161 13 سكودا 441 802 816 275 260 236 2830 14 ستروين 645 630 537 182 363 357 2714 15 أوبل 381 314 762 458 412 233 2560 16 BYD 389 396 453 153 235 315 1941 17 جيتور 262 328 509 250 97 44 1490 18 سيات 256 229 301 99 172 133 1190 19 جيب 362 245 352 117 49 35 1160 20 ميتسوبيشي 217 222 357 163 59 101 1119 21 جاك 168 159 243 121 129 260 1080 22 شانجان 210 134 206 142 162 180 1034 23 لادا 149 138 230 118 144 239 1018 24 هافال 233 174 195 124 81 199 1006 25 DFSK جلورى 184 170 224 89 93 75 835 26 جيلي 12 180 105 164 150 44 655 27 فورد 119 121 169 99 64 4 576 28 بايك 73 127 185 88 51 42 566 29 أودي 103 123 152 27 70 81 556 30 فولكس فاجن 98 70 61 30 119 69 447 31 بورش 48 66 31 82 52 14 293 32 DS 54 93 102 23 4 2 278 33 رينج روفر 86 52 49 31 27 29 274

بإجمالى 274 مركبة

«مرسيدس» تقتنص %58.4 من تراخيص الطرازات الفاخرة

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 469 مركبة خلال شهر يونيو الماضى.

,رصدت «المال» أعداد الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال تلك الفترة، استنادًا إلى البيانات الصادرة الإدارة العامة للمرور.

واستحوذت «مرسيدس» على الحصة الأكبر من تراخيص السيارات «الفاخرة» بنسبة بلغت %58.4 بعدما تمكنت من تسجيل نحو 274 مركبة، وحلت «أودي» فى المرتبة الثانية بحصة قدرها %17.3 بنحو 81 سيارة، تلتها «رينج روفر» ثالثًا بحصة %6.2 بواقع 29 مركبة.

وحصدت «كوبرا» المرتبة الرابعة بحصة %5.3 بإجمالى تراخيص 25 مركبة، أعقبتها «بورش» خامسًا بحصة %3 بنحو 14 سيارة.

فى حين جاءت «بى إم دابليو» و«جاكوار» فى المرتبتين السادسة والسابعة على التوالى، مسجلة حصة 1.9% بعدما تمكنت من ترخيص 9 مركبات لكل منهما.

وتمركزت «فولفو» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة، مستحوذة على حصة قدرها %1.7 بإجمالى 8 مركبات، تلتها «مازراتي» فى المركز التاسع بحصة %1.5 بواقع 7 مركبات.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %2.8 على ماركات السيارات الفاخرة الأخرى المرخصة، وهى «DS، وألفا روميو، ولامبورجيني، ومينى كوبر، وبنتلي، ولكزس» بإجمالى ترخيص 13 مركبة فى مخلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة فى مصر -فى تصريحات سابقة- إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم، التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس، سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».

حصص ماركات السيارات الفاخرة المرخصة بوحدات المرور خلال يونيو الماضى

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية % مرسيدس 274 58.4 أودي 81 17.3 رينج روفر 29 6.2 كوبرا 25 5.3 بورش 14 3 بى ام دبليو 9 1.9 جاكوار 9 1.9 فولفو 8 1.7 مازراتي 7 1.5 أخرى 13 2.8

للشهر السادس على التوالى

«فيات تيبو» فى مقدمة السيارات الأوروبية فى مصر

احتفظت «فيات تيبو» بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر، للشهر السادس على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 362 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

ويعود تفوق طراز «فيات تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى، مقارنة بالطرازات المنتمية للماركات الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تنافسية العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، صعدت «لادا جرانتا» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، بإجمالى نحو 239 سيارة، خلال تلك الفترة.

فى حين جاءت «ستروين سى C3 إير كروس» و«سى إليزيه» فى المرتبة الثالثة والرابعة، على التوالى، مسجلة ترخيص 128 مركبة لكل منهما.

وحلت «رينو لوجان» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل 123 سيارة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز السادس بنحو 114 مركبة.

وحصدت «رينو ميجان» المرتبة السابعة بترخيص 113 مركبة، تلتها «سكودا كودياك» فى المركز الثامن مسجلة نحو 112 سيارة.

وتمركزت «رينو سانديرو» فى المرتبة التاسعة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 96 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وظهرت «بيجو 2008» فى المرتبة العاشرة بإجمالى نحو 85 مركبة، فيما تراجعت «أوبل موكا» للمركز العاشر بواقع 79 وحدة.

وفى سياق متصل، توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، فى تصريحات سابقة، أن تشهد خريطة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، نتيجة التحديات التى تواجه الشركات والوكلاء المحليين فى أعمال الاستيراد، وعدم قدرتهم على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع الأم، موضحًا أنه فى حالة استمرار تلك العقبات أمام الشركات المحلية قد يتسبب ذلك فى نفاد المخزون لديهم، إضافة إلى نقص إجمالى الكميات المعروضة من المركبات، خاصة اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يونيو الماضى

م الطراز عدد السيارات المرخصة 1 فيات تيبو 362 2 لادا جرانتا 239 3 ستروين C3 إير كروس 128 4 ستروين سى إليزيه 128 5 رينو لوجان 123 6 بيجو 3008 114 7 رينو ميجان 113 8 سكودا كودياك 112 9 رينو سانديرو 96 10 بيجو 2008 85 11 أوبل موكا 79 12 بيجو 5008 77 13 أوبل كروس لاند 73 14 ستروين C5 إير كروس 72 15 أوبل كورسا 68

تتصدرها «فولكس فاجن وشيفروليه»

تسجيل 684 مركبة كهربائية خلال عام بوحدات المرور

بلغ إجمالى المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 684 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قوائم تراخيص المركبات الكهربائية بعدما تمكنت من تسجيل نحو 197 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 64 سيارة، تلتها «تسلا» فى المركز الثالث بواقع 46 مركبة.

وحصدت «بى ام دابليو» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية مسجلة نحو 25 مركبة بوحدات المرور.

فى حين جاءت كل من «فيات» و«بورش» و«BYD» و«تويوتا» فى المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، على التوالى، مسجلة نحو 23 سيارة كهربائية لكل منها.

واقتنصت «هيونداي» المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من ترخيص 20 مركبة، فيما تمركزت كل من «مرسيدس» و«فوتون» فى المركز العاشر والحادى عشر على التوالى، مسجلة نحو 18 مركبة لكل منهما.

وظهرت «كيا» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة ماركات السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 17 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

واحتلت «شانجان» و«دونج فينج aeolus» المرتبة الثالثة عشرة والرابعة عشرة على التوالى، مسجلة نحو 13 مركبة لكل منهما.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، ظهرت «إيسوزو» و«نيسان» و«جاك» فى المرتبة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، مسجلة ترخيص 11 مركبة لكل منها خلال تلك الفترة.

خلال يونيو الماضى

«شيرى تيجو 7» تقود «الصينية» بالسوق المحلية

عادت «شيرى تيجو 7» لصدارة قوائم تراخيص السيارات الصينية فى مصر خلال شهر يونيو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 519 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وبحسب التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «MG 5» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى السوق المحلية، مسجلة نحو 417 سيارة.

وحصدت «شيرى أريزو 5» المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 390 مركبة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الرابع بواقع 313 سيارة.

وحلت «BYD F3» فى المرتبة الخامسة بإجمالى نحو 233 مركبة، أعقبتها «MG 6» فى المركز السادس بنحو 202 سيارة.

وظهرت «جاك J7» فى المرتبة السابعة، مسجلة ترخيص 122 مركبة، تبعتها «هافال H6» فى المركز الثامن بواقع 119 وحدة.

فيما صعدت «DFSK جلورى» للمرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للسيارات الصينية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 111 مركبة، تلتها «MG H6» فى المركز العاشر مسجلة نحو 109 مركبات.

ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يونيو الماضى