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«شيري» و«نيسان» و«سوزوكى» ثلاثى صدارة «الملاكى»

خلال النصف الأول

«شيري» و«نيسان» و«سوزوكى» ثلاثى صدارة «الملاكى»
أحمد عوض

أحمد عوض

6:23 ص, الأحد, 17 يوليو 22

تصدرت العلامة الصينية «شيري» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما تمكنت تسجيل نحو 11 ألفًا و218 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال النصف الأول من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، صعدت «نيسان» للمرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 10 آلاف و454 سيارة، فيما تراجعت «سوزوكي» للمركز الثالث بنحو 10 آلاف و262 مركبة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 9 آلاف و165 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى خامسًا بواقع 8 آلاف و718 مركبة.

فيما تراجعت «كيا» للمرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من ترخيص 8 آلاف و226 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضى.

وحافظت «إم جي» على تمركزها فى المرتبة السابعة، بإجمالى ترخيص 7 آلاف و176 سيارة، تلتها «فيات» فى المركز الثامن بواقع 5551 مركبة.

وتمركزت «رينو» فى المرتبة التاسعة، مسجلة نحو 5399 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بواقع 4331 وحدة.

واحتلت «شيفروليه» فى المرتبة الحادية عشرة، بعدما تمكنت من ترخيص 3747 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 3161 مركبة.

واقتنصت «سكودا» المرتبة الثالثة عشرة بإجمالى 2830 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الرابع عشر بواقع 2714 وحدة.

وحلت «أوبل» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 2560 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال النصف الأول من العام الحالى.

ترتيب ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال النصف الأول من العام الحالى

الترتيبالعلامة التجاريةينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيوالاجمالي
1شيري21862001223316911728137911218
2نيسان16381959260615191282145010454
3سوزوكي189423573107819114594010262
4هيونداي21372177191013497608329165
5تويوتا1807161317961172111512158718
6كيا2071238619226116116258226
7إم جي105810421515175910547487176
8فيات1278160915353803274225551
9رينو1751109210495845513725399
10بيجو134783310015842093574331
11شيفروليه6976308986113375743747
12مرسيدس6757278144102612743161
13سكودا4418028162752602362830
14ستروين6456305371823633572714
15أوبل3813147624584122332560
16BYD3893964531532353151941
17جيتور26232850925097441490
18سيات256229301991721331190
19جيب36224535211749351160
20ميتسوبيشي217222357163591011119
21جاك1681592431211292601080
22شانجان2101342061421621801034
23لادا1491382301181442391018
24هافال233174195124811991006
25DFSK جلورى184170224899375835
26جيلي1218010516415044655
27فورد11912116999644576
28بايك73127185885142566
29أودي103123152277081556
30فولكس فاجن9870613011969447
31بورش486631825214293
32DS54931022342278
33رينج روفر865249312729274

بإجمالى 274 مركبة

«مرسيدس» تقتنص %58.4 من تراخيص الطرازات الفاخرة

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 469 مركبة خلال شهر يونيو الماضى.

,رصدت «المال» أعداد الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال تلك الفترة، استنادًا إلى البيانات الصادرة الإدارة العامة للمرور.

جريدة المال

واستحوذت «مرسيدس» على الحصة الأكبر من تراخيص السيارات «الفاخرة» بنسبة بلغت %58.4 بعدما تمكنت من تسجيل نحو 274 مركبة، وحلت «أودي» فى المرتبة الثانية بحصة قدرها %17.3 بنحو 81 سيارة، تلتها «رينج روفر» ثالثًا بحصة %6.2 بواقع 29 مركبة.

وحصدت «كوبرا» المرتبة الرابعة بحصة %5.3 بإجمالى تراخيص 25 مركبة، أعقبتها «بورش» خامسًا بحصة %3 بنحو 14 سيارة.

فى حين جاءت «بى إم دابليو» و«جاكوار» فى المرتبتين السادسة والسابعة على التوالى، مسجلة حصة 1.9% بعدما تمكنت من ترخيص 9 مركبات لكل منهما.

وتمركزت «فولفو» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة، مستحوذة على حصة قدرها %1.7 بإجمالى 8 مركبات، تلتها «مازراتي» فى المركز التاسع بحصة %1.5 بواقع 7 مركبات.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %2.8 على ماركات السيارات الفاخرة الأخرى المرخصة، وهى «DS، وألفا روميو، ولامبورجيني، ومينى كوبر، وبنتلي، ولكزس» بإجمالى ترخيص 13 مركبة فى مخلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة فى مصر -فى تصريحات سابقة- إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم، التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس، سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».

حصص ماركات السيارات الفاخرة المرخصة بوحدات المرور خلال يونيو الماضى

العلامة التجاريةعدد السيارات المرخصةالحصة السوقية %
مرسيدس27458.4
أودي8117.3
رينج روفر296.2
كوبرا255.3
بورش143
بى ام دبليو91.9
جاكوار91.9
فولفو81.7
مازراتي71.5
أخرى132.8

للشهر السادس على التوالى

«فيات تيبو» فى مقدمة السيارات الأوروبية فى مصر

 احتفظت «فيات تيبو» بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر، للشهر السادس على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 362 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

ويعود تفوق طراز «فيات تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى، مقارنة بالطرازات المنتمية للماركات الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تنافسية العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.

جريدة المال

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، صعدت «لادا جرانتا» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، بإجمالى نحو 239 سيارة، خلال تلك الفترة.

فى حين جاءت «ستروين سى C3 إير كروس» و«سى إليزيه» فى المرتبة الثالثة والرابعة، على التوالى، مسجلة ترخيص 128 مركبة لكل منهما.

وحلت «رينو لوجان» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل 123 سيارة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز السادس بنحو 114 مركبة.

وحصدت «رينو ميجان» المرتبة السابعة بترخيص 113 مركبة، تلتها «سكودا كودياك» فى المركز الثامن مسجلة نحو 112 سيارة.

وتمركزت «رينو سانديرو» فى المرتبة التاسعة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 96 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وظهرت «بيجو 2008» فى المرتبة العاشرة بإجمالى نحو 85 مركبة، فيما تراجعت «أوبل موكا» للمركز العاشر بواقع 79 وحدة.

وفى سياق متصل، توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، فى تصريحات سابقة، أن تشهد خريطة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، نتيجة التحديات التى تواجه الشركات والوكلاء المحليين فى أعمال الاستيراد، وعدم قدرتهم على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع الأم، موضحًا أنه فى حالة استمرار تلك العقبات أمام الشركات المحلية قد يتسبب ذلك فى نفاد المخزون لديهم، إضافة إلى نقص إجمالى الكميات المعروضة من المركبات، خاصة اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يونيو الماضى

مالطرازعدد السيارات المرخصة
1فيات تيبو362
2لادا جرانتا239
3ستروين C3 إير كروس128
4ستروين سى إليزيه128
5رينو لوجان123
6بيجو 3008114
7رينو ميجان113
8سكودا كودياك112
9رينو سانديرو96
10بيجو 200885
11أوبل موكا79
12بيجو 500877
13أوبل كروس لاند73
14ستروين C5 إير كروس72
15أوبل كورسا68

 تتصدرها «فولكس فاجن وشيفروليه»

تسجيل 684 مركبة كهربائية خلال عام بوحدات المرور

 بلغ إجمالى المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 684 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قوائم تراخيص المركبات الكهربائية بعدما تمكنت من تسجيل نحو 197 مركبة خلال تلك الفترة.

جريدة المال

وحلت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 64 سيارة، تلتها «تسلا» فى المركز الثالث بواقع 46 مركبة.

وحصدت «بى ام دابليو» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية مسجلة نحو 25 مركبة بوحدات المرور.

فى حين جاءت كل من «فيات» و«بورش» و«BYD» و«تويوتا» فى المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، على التوالى، مسجلة نحو 23 سيارة كهربائية لكل منها.

واقتنصت «هيونداي» المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من ترخيص 20 مركبة، فيما تمركزت كل من «مرسيدس» و«فوتون» فى المركز العاشر والحادى عشر على التوالى، مسجلة نحو 18 مركبة لكل منهما.

وظهرت «كيا» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة ماركات السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 17 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

واحتلت «شانجان» و«دونج فينج aeolus» المرتبة الثالثة عشرة والرابعة عشرة على التوالى، مسجلة نحو 13 مركبة لكل منهما.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، ظهرت «إيسوزو» و«نيسان» و«جاك» فى المرتبة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، مسجلة ترخيص 11 مركبة لكل منها خلال تلك الفترة.

خلال يونيو الماضى

«شيرى تيجو 7» تقود «الصينية» بالسوق المحلية

جريدة المال

عادت «شيرى تيجو 7» لصدارة قوائم تراخيص السيارات الصينية فى مصر خلال شهر يونيو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 519 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وبحسب التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «MG 5» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى السوق المحلية، مسجلة نحو 417 سيارة.

وحصدت «شيرى أريزو 5» المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 390 مركبة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الرابع بواقع 313 سيارة.

وحلت «BYD F3» فى المرتبة الخامسة بإجمالى نحو 233 مركبة، أعقبتها «MG 6» فى المركز السادس بنحو 202 سيارة.

وظهرت «جاك J7» فى المرتبة السابعة، مسجلة ترخيص 122 مركبة، تبعتها «هافال H6» فى المركز الثامن بواقع 119 وحدة.

فيما صعدت «DFSK جلورى» للمرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للسيارات الصينية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 111 مركبة، تلتها «MG H6» فى المركز العاشر مسجلة نحو 109 مركبات.

ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يونيو الماضى

مالطرازعدد السيارات المرخصة
1شيرى تيجو 7519
2إم جى 5417
3شيرى أريزو 5390
4شيرى تيجو 3313
5BYD F3233
6إم جى 6202
7جاك J7122
8هافال H6119
9DFSK جلوري111
10إم جى HS109
11شيرى تيجو 7 برو93
12جاك js383
13هافال جوليون80
14BYD L380
15شيرى تيجو 855
16شانجان CS1551
أحمد عوض

أحمد عوض

6:23 ص, الأحد, 17 يوليو 22