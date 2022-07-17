«شيري» و«نيسان» و«سوزوكى» ثلاثى صدارة «الملاكى»

تصدرت العلامة الصينية «شيري» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما تمكنت تسجيل نحو 11 ألفًا و218 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال النصف الأول من العام الحالى.
وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، صعدت «نيسان» للمرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 10 آلاف و454 سيارة، فيما تراجعت «سوزوكي» للمركز الثالث بنحو 10 آلاف و262 مركبة.
وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة مسجلة نحو 9 آلاف و165 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى خامسًا بواقع 8 آلاف و718 مركبة.
فيما تراجعت «كيا» للمرتبة السادسة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من ترخيص 8 آلاف و226 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضى.
وحافظت «إم جي» على تمركزها فى المرتبة السابعة، بإجمالى ترخيص 7 آلاف و176 سيارة، تلتها «فيات» فى المركز الثامن بواقع 5551 مركبة.
وتمركزت «رينو» فى المرتبة التاسعة، مسجلة نحو 5399 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بواقع 4331 وحدة.
واحتلت «شيفروليه» فى المرتبة الحادية عشرة، بعدما تمكنت من ترخيص 3747 وحدة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثانى عشر بنحو 3161 مركبة.
واقتنصت «سكودا» المرتبة الثالثة عشرة بإجمالى 2830 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الرابع عشر بواقع 2714 وحدة.
وحلت «أوبل» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 2560 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال النصف الأول من العام الحالى.
ترتيب ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال النصف الأول من العام الحالى
|الترتيب
|العلامة التجارية
|يناير
|فبراير
|مارس
|أبريل
|مايو
|يونيو
|الاجمالي
|1
|شيري
|2186
|2001
|2233
|1691
|1728
|1379
|11218
|2
|نيسان
|1638
|1959
|2606
|1519
|1282
|1450
|10454
|3
|سوزوكي
|1894
|2357
|3107
|819
|1145
|940
|10262
|4
|هيونداي
|2137
|2177
|1910
|1349
|760
|832
|9165
|5
|تويوتا
|1807
|1613
|1796
|1172
|1115
|1215
|8718
|6
|كيا
|2071
|2386
|1922
|611
|611
|625
|8226
|7
|إم جي
|1058
|1042
|1515
|1759
|1054
|748
|7176
|8
|فيات
|1278
|1609
|1535
|380
|327
|422
|5551
|9
|رينو
|1751
|1092
|1049
|584
|551
|372
|5399
|10
|بيجو
|1347
|833
|1001
|584
|209
|357
|4331
|11
|شيفروليه
|697
|630
|898
|611
|337
|574
|3747
|12
|مرسيدس
|675
|727
|814
|410
|261
|274
|3161
|13
|سكودا
|441
|802
|816
|275
|260
|236
|2830
|14
|ستروين
|645
|630
|537
|182
|363
|357
|2714
|15
|أوبل
|381
|314
|762
|458
|412
|233
|2560
|16
|BYD
|389
|396
|453
|153
|235
|315
|1941
|17
|جيتور
|262
|328
|509
|250
|97
|44
|1490
|18
|سيات
|256
|229
|301
|99
|172
|133
|1190
|19
|جيب
|362
|245
|352
|117
|49
|35
|1160
|20
|ميتسوبيشي
|217
|222
|357
|163
|59
|101
|1119
|21
|جاك
|168
|159
|243
|121
|129
|260
|1080
|22
|شانجان
|210
|134
|206
|142
|162
|180
|1034
|23
|لادا
|149
|138
|230
|118
|144
|239
|1018
|24
|هافال
|233
|174
|195
|124
|81
|199
|1006
|25
|DFSK جلورى
|184
|170
|224
|89
|93
|75
|835
|26
|جيلي
|12
|180
|105
|164
|150
|44
|655
|27
|فورد
|119
|121
|169
|99
|64
|4
|576
|28
|بايك
|73
|127
|185
|88
|51
|42
|566
|29
|أودي
|103
|123
|152
|27
|70
|81
|556
|30
|فولكس فاجن
|98
|70
|61
|30
|119
|69
|447
|31
|بورش
|48
|66
|31
|82
|52
|14
|293
|32
|DS
|54
|93
|102
|23
|4
|2
|278
|33
|رينج روفر
|86
|52
|49
|31
|27
|29
|274
بإجمالى 274 مركبة
«مرسيدس» تقتنص %58.4 من تراخيص الطرازات الفاخرة
بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 469 مركبة خلال شهر يونيو الماضى.
,رصدت «المال» أعداد الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال تلك الفترة، استنادًا إلى البيانات الصادرة الإدارة العامة للمرور.
واستحوذت «مرسيدس» على الحصة الأكبر من تراخيص السيارات «الفاخرة» بنسبة بلغت %58.4 بعدما تمكنت من تسجيل نحو 274 مركبة، وحلت «أودي» فى المرتبة الثانية بحصة قدرها %17.3 بنحو 81 سيارة، تلتها «رينج روفر» ثالثًا بحصة %6.2 بواقع 29 مركبة.
وحصدت «كوبرا» المرتبة الرابعة بحصة %5.3 بإجمالى تراخيص 25 مركبة، أعقبتها «بورش» خامسًا بحصة %3 بنحو 14 سيارة.
فى حين جاءت «بى إم دابليو» و«جاكوار» فى المرتبتين السادسة والسابعة على التوالى، مسجلة حصة 1.9% بعدما تمكنت من ترخيص 9 مركبات لكل منهما.
وتمركزت «فولفو» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة، مستحوذة على حصة قدرها %1.7 بإجمالى 8 مركبات، تلتها «مازراتي» فى المركز التاسع بحصة %1.5 بواقع 7 مركبات.
فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %2.8 على ماركات السيارات الفاخرة الأخرى المرخصة، وهى «DS، وألفا روميو، ولامبورجيني، ومينى كوبر، وبنتلي، ولكزس» بإجمالى ترخيص 13 مركبة فى مخلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
من جهته، أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة فى مصر -فى تصريحات سابقة- إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم، التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس، سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».
حصص ماركات السيارات الفاخرة المرخصة بوحدات المرور خلال يونيو الماضى
|العلامة التجارية
|عدد السيارات المرخصة
|الحصة السوقية %
|مرسيدس
|274
|58.4
|أودي
|81
|17.3
|رينج روفر
|29
|6.2
|كوبرا
|25
|5.3
|بورش
|14
|3
|بى ام دبليو
|9
|1.9
|جاكوار
|9
|1.9
|فولفو
|8
|1.7
|مازراتي
|7
|1.5
|أخرى
|13
|2.8
للشهر السادس على التوالى
«فيات تيبو» فى مقدمة السيارات الأوروبية فى مصر
احتفظت «فيات تيبو» بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر، للشهر السادس على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 362 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.
ويعود تفوق طراز «فيات تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى، مقارنة بالطرازات المنتمية للماركات الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تنافسية العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.
وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، صعدت «لادا جرانتا» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، بإجمالى نحو 239 سيارة، خلال تلك الفترة.
فى حين جاءت «ستروين سى C3 إير كروس» و«سى إليزيه» فى المرتبة الثالثة والرابعة، على التوالى، مسجلة ترخيص 128 مركبة لكل منهما.
وحلت «رينو لوجان» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل 123 سيارة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز السادس بنحو 114 مركبة.
وحصدت «رينو ميجان» المرتبة السابعة بترخيص 113 مركبة، تلتها «سكودا كودياك» فى المركز الثامن مسجلة نحو 112 سيارة.
وتمركزت «رينو سانديرو» فى المرتبة التاسعة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 96 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.
وظهرت «بيجو 2008» فى المرتبة العاشرة بإجمالى نحو 85 مركبة، فيما تراجعت «أوبل موكا» للمركز العاشر بواقع 79 وحدة.
وفى سياق متصل، توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، فى تصريحات سابقة، أن تشهد خريطة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، نتيجة التحديات التى تواجه الشركات والوكلاء المحليين فى أعمال الاستيراد، وعدم قدرتهم على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع الأم، موضحًا أنه فى حالة استمرار تلك العقبات أمام الشركات المحلية قد يتسبب ذلك فى نفاد المخزون لديهم، إضافة إلى نقص إجمالى الكميات المعروضة من المركبات، خاصة اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.
ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يونيو الماضى
|م
|الطراز
|عدد السيارات المرخصة
|1
|فيات تيبو
|362
|2
|لادا جرانتا
|239
|3
|ستروين C3 إير كروس
|128
|4
|ستروين سى إليزيه
|128
|5
|رينو لوجان
|123
|6
|بيجو 3008
|114
|7
|رينو ميجان
|113
|8
|سكودا كودياك
|112
|9
|رينو سانديرو
|96
|10
|بيجو 2008
|85
|11
|أوبل موكا
|79
|12
|بيجو 5008
|77
|13
|أوبل كروس لاند
|73
|14
|ستروين C5 إير كروس
|72
|15
|أوبل كورسا
|68
تتصدرها «فولكس فاجن وشيفروليه»
تسجيل 684 مركبة كهربائية خلال عام بوحدات المرور
بلغ إجمالى المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 684 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الـ12 شهرًا الماضية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قوائم تراخيص المركبات الكهربائية بعدما تمكنت من تسجيل نحو 197 مركبة خلال تلك الفترة.
وحلت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 64 سيارة، تلتها «تسلا» فى المركز الثالث بواقع 46 مركبة.
وحصدت «بى ام دابليو» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية مسجلة نحو 25 مركبة بوحدات المرور.
فى حين جاءت كل من «فيات» و«بورش» و«BYD» و«تويوتا» فى المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، على التوالى، مسجلة نحو 23 سيارة كهربائية لكل منها.
واقتنصت «هيونداي» المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من ترخيص 20 مركبة، فيما تمركزت كل من «مرسيدس» و«فوتون» فى المركز العاشر والحادى عشر على التوالى، مسجلة نحو 18 مركبة لكل منهما.
وظهرت «كيا» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة ماركات السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 17 مركبة فى مختلف وحدات المرور.
واحتلت «شانجان» و«دونج فينج aeolus» المرتبة الثالثة عشرة والرابعة عشرة على التوالى، مسجلة نحو 13 مركبة لكل منهما.
وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، ظهرت «إيسوزو» و«نيسان» و«جاك» فى المرتبة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، مسجلة ترخيص 11 مركبة لكل منها خلال تلك الفترة.
خلال يونيو الماضى
«شيرى تيجو 7» تقود «الصينية» بالسوق المحلية
عادت «شيرى تيجو 7» لصدارة قوائم تراخيص السيارات الصينية فى مصر خلال شهر يونيو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 519 مركبة فى مختلف وحدات المرور.
وبحسب التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «MG 5» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى السوق المحلية، مسجلة نحو 417 سيارة.
وحصدت «شيرى أريزو 5» المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 390 مركبة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الرابع بواقع 313 سيارة.
وحلت «BYD F3» فى المرتبة الخامسة بإجمالى نحو 233 مركبة، أعقبتها «MG 6» فى المركز السادس بنحو 202 سيارة.
وظهرت «جاك J7» فى المرتبة السابعة، مسجلة ترخيص 122 مركبة، تبعتها «هافال H6» فى المركز الثامن بواقع 119 وحدة.
فيما صعدت «DFSK جلورى» للمرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للسيارات الصينية فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 111 مركبة، تلتها «MG H6» فى المركز العاشر مسجلة نحو 109 مركبات.
ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يونيو الماضى
|م
|الطراز
|عدد السيارات المرخصة
|1
|شيرى تيجو 7
|519
|2
|إم جى 5
|417
|3
|شيرى أريزو 5
|390
|4
|شيرى تيجو 3
|313
|5
|BYD F3
|233
|6
|إم جى 6
|202
|7
|جاك J7
|122
|8
|هافال H6
|119
|9
|DFSK جلوري
|111
|10
|إم جى HS
|109
|11
|شيرى تيجو 7 برو
|93
|12
|جاك js3
|83
|13
|هافال جوليون
|80
|14
|BYD L3
|80
|15
|شيرى تيجو 8
|55
|16
|شانجان CS15
|51