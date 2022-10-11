«شيري تيجو 3» تنتزع صدارة تراخيص السيارات الرياضية «SUV» في مصر خلال سبتمبر (جراف)

تمكنت العلامة الصينية «شيري» من انتزاع المراكز الأولى بقوائم تراخيص السيارات الرياضية «SUV» في مصر، خلال شهر سبتمبر الماضى. وبحسب التقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، اعتلت «شيري تيجو 3» صدارة تراخيص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بمختلف فئاتها، بعدما تمكنت من تسجيل 574 مركبة في مختلف وحدات المرور، خلال الشهر الماضى.

وجاءت «شيري تيجو 7» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 362 مركبة، تلتها «كيا سبورتاج» في المركز الثالث بواقع 201 سيارة.

وحصدت «تويوتا فورتشنر» المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 160 سيارة، أعقبتها «سكودا كودياك» في المركز الخامس بواقع 159 وحدة.

وحلّت «إم جي ZS» في المرتبة السادسة بإجمالي ترخيص 114 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضي.

وحافظت «هيونداي بايون» على تمركزها في المرتبة السابعة، بعدما تمكنت من ترخيص نحو 95 مركبة، تلتها «هيونداي توسان» في المركز الثامن بإجمالي 91 وحدة.

في حين صعدت «هافال H6» للمرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر، مسجلة نحو 89 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضي.

وظهرت «كيا أكسيد» في المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، مسجلة نحو 86 مركبة خلال الشهر الماضى.

في سياق متصل قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الطرازات المنتَجة محليًّا لديها فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها في السوق المحلية، على خلفية التسهيلات التى تمنحها الحكومة للمنتجين المحليين التى تتمثل في السماح بتمويل شحنات مكونات الإنتاج من أجل استمرارية عمليات التصنيع؛

وهو ما أسهم في توافر المركبات المنتَجة محليًّا بكَميات كبيرة، مقارنة بالفئات المستوردة التى تشهد نقصًا كبيرًا بسبب القيود المفروضة على الاستيراد.

وأكد سعد حبيب، رئيس قطاعات مبيعات السيارات «الملاكى» بمجموعة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، وهافال، وشاجان، ومازدا»، في تصريحات سابقة، أن العلامة الصينية «شيري» تمكنت من انتزاع صدارة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بفضل تعددية الطرازات المطروحة منها،

علاوة على إنتاج بعض الموديلات التى أسهمت بشكل كبير فى توريد وطرح كميات داخل السوق المحلية خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» سجلت تراجعًا بنسبة 61.4%، لتصل إلى 8 آلاف و914 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضي، مقابل 23 ألفًا و84 مركبة في الشهر نفسه من العام السابق.

يوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال سبتمبر الماضي: