«شيري تيجو 3» تنتزع صدارة تراخيص السيارات الرياضية في مصر خلال مايو الماضى (جراف)

انتزعت «شيري تيجو 3» صدارة قوائم السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مايو الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 357 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وحلّت «كيا سبورتاج» فى المركز الثانى بترخيص 315 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو 7» ثالثًا بواقع 307 وحدات.

وجاءت «سكودا كودياك» في المرتبة الرابعة بإجمالى 142 مركبة، تلتها «هيونداي توسان» خامسًا بنحو 126 سيارة.

واقتنصت «فولكس فاجن تيجوان» المركز السادس مسجلة نحو 118 مركبة، أعقبتها «تويوتا فورتشنر» بواقع 105 وحدات.

وتمركزت «هوندا CRV» في المرتبة الثامنة بترخيص 80 سيارة، أعقبتها «رينو داستر» بنحو 75 مركبة

وحلّت «سوبارو XV» المرتبة العاشرة بقائمة الطرازات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مايو الماضى، مسجلة نحو 72 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب السيارات الرياضية «SUV» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال مايو 2023: