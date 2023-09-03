«شيري تيجو 3» تتصدر مبيعات السيارات الرياضية «SUV - C» في مصر خلال أول 7 أشهر من 2023 (جراف)

تصدرت «شيري تيجو 3» مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات تلك الفئة بنسبة بلغت 19.7% مسجلة نحو 1632 مركبة، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «شيري تيجو 7» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 17.4% بعدما تمكنت بيع 1442 سيارة، أعقبتها «كيا سبورتاج» ثالثًا بنسبة 15.5% بواقع 1287 وحدة.

وحلت «سوبارو X7» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.8% مسجلة نحو 732 سيارة، أعقبتها «ميتسوبيشي إكليبس كروس» خامسًا بنسبة 5.4% بواقع 448 مركبة، ثم «إم جي RX5» بحصة 4.8% مسجلة نحو 400 مركبة.

وظهرت «ستروين C5 إير كروس» في المركز السابع بحصة سوقية 4.8% بإجمالى 395 سيارة، أعقبتها «رينو داستر» فى ثامنًا بنسبة 4.5% بنحو 375 سيارة.

وتمركزت «هوندا CRV» في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 3.1% محققة بيع 259 مركبة، أعقبتها «نيسان قشقاي» فى المركز العاشر بنسبة 3% بواقع 250 مركبة.

اقتنصت «أوبل جراند لاند» المركز الحادي عشر بحصة سوقية 2.4% مسجلة نحو 201 مركبة، تلتها «إم جي HS» بنسبة 1.7% بواقع 140 سيارة.

وتمركزت «تويوتا C-HR» في المرتبة الثالثة عشر بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «Suv – C» مستحوذة بحصة سوقية 1.7% بإجمالى 138 مركبة.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 7.1% بإجمالى 586 مركبة المطروحة في نفس فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» في مصر.