«شيري» تنفرد بصدارة تراخيص السيارات «الملاكي» خلال 10 أشهر (جراف)

انفردت العلامة الصينية «شيري» بصدارة تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 18 ألفًا و57 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.

وحلت «نيسان» في المرتبة الثانية بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بإجمالى 16.5 ألف مركبة، أعقبتها «سوزوكي» في المركز الثالث بواقع 13.7 ألف وحدة.

وجاءت «هيونداي» في المرتبة الرابعة بترخيص 11.7 ألف سيارة، تلتها «تويوتا» خامسًا بنحو 10.5 ألف وحدة.

في حين، صعدت «إم جي» للمرتبة السادسة بعدما تمكنت من تسجيل 10.1 ألف سيارة، أعقبتها «كيا» سابعًا بنحو 9.8 ألف وحدة.

واقتنصت «رينو» المرتبة الثامنة مسجلة نحو 6.5 ألف مركبة، تلتها «فيات» تاسعًا بـ 6.3 ألف مركبة.

وحصدت «شيفروليه» في المرتبة العاشرة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا في مصر، مسجلة نحو 6050 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى: