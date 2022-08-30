«شيري» تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال يوليو الماضى (جراف)

تصدرت العلامة التجارية «شيري» مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما استحوذت على حصة سوقية 39% مسجلة نحو 1708 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «نيسان» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 33% بإحمالى بيع 1449 وحدة، تبعتها «بي واي دي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 11% بنحو 473 مركبة.

وجاءت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 7% محققة بيع 303 مركبات، تلتها «تويوتا» في المركز الخامس بحصة قدرها 4% بإجمالى 205 وحدات.

وحصدت «لادا» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا مستحوذة على حصة سوقية 4% مسجلة نحو 195 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.

«نيسان صني» تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال يوليو

تصدرت «نيسان صني» مبيعات الطرازات المجمعة محليًا بعدما تمكنت من بيع 1312 مركبة داخل السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت «شيري أريزو 5» فى المرتبة الثانية بإجمالي بيع 639 وحدة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الثالث بنحو 544 سيارة.

وحلت «شيري تيجو 7» في المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 525 سيارة، تبعتها «بي واي دي F3» فى المركز الخامس بواقع 473 مركبة.

وظهرت «هيونداي إلنترا HD» في المرتبة السادسة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا في مصر بإجمالى 223 مركبة، أعقبتها «تويوتا فورتشنر» فى المركز السابع بواقع 205 وحدات.

وظهرت «لادا جرانتا» فى المرتبة الثامنة مسجلة بيع 195 سيارة، تلتها «نيسان سنترا» فى المركز التاسع بنحو 137 مركبة.

واحتلت «هيونداي أكسنت RB» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا في السوق المحلية مسجلة نحو 80 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.