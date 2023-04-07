«شيري» تتصدر قوائم تراخيص سوق السيارات فى مصر لأول مرة (جراف)

تمكنت العلامة الصينية «شيري» من انتزاع لقب صدارة قوائم تراخيص سوق السيارات بمختلف فئاتها (ملاكي – أتوبيسات – شاحنات)، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1067 مركبة خلال شهر مارس الماضى.

فى المقابل، تراجعت «شيفروليه» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة نحو 970 سيارة، أعقبتها «نيسان» فى المركز الثالث بواقع 812 وحدة.

وحلت «مرسيدس» في المرتبة الرابعة بترخيص 649 سيارة، تلتها «BYD» فى المركز الخامس بنحو 538 وحدة.

وحصدت «سوزكي» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بإجمالى 516 مركبة خلال الشهر الماضى.

وحلت «كيا» و«إم جي» فى المرتبة السابعة- مكرر- مسجلتا نحو 485 وحدة لكل منهما بمختلف وحدات المرور.

وتمركزت «سكودا» فى المرتبة الثامنة بترخيص 457 سيارة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز التاسع بنحو 406 مركبات.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية للسيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 395 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال مارس الماضى: