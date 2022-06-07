«شيري» تتصدر تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر خلال مايو (جراف)

تصدرت العلامة الصينية «شيري» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1728 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، صعدت «نيسان» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر مسجلة نحو 1282 سيارة.

وجاءت «سوزوكي» للمرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 1145 سيارة، تلتها «تويوتا» في المركز الرابع بنحو 1115 وحدة.

وحلت «إم جي» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر بإجمالى نحو 1054 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وظهرت «هيونداي» في المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 760 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز السابع بنحو 611 سيارة.

وحصدت «رينو» في المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 551 سيارة، أعقبتها «أوبل» في التاسع بواقع 412 مركبة.

وتمركزت «ستروين» في المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر مسجلة نحو 363 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر نحو 12 ألفًا و 453 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر خلال مايو الماضى: