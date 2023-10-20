«شيري» العالمية تناقش النظام البيئي للسيارات في قمة «2023 User Co-created Conference» بالصين

عقدت شركة شيري العالمية مؤتمر “قمة مستخدمي شيري الدولية” لعام 2023 في مدينة ووهو الصينية، وذلك بمشاركة نخبة متنوعة من مستخدمي شيري العالميين وقادة الفكر المؤثرين، بحضور 500 من وسائل الإعلام العالمية البارزة من 40 دولة ومنطقة، حيث استعرضت شيري جهودها في مجال ابتكار وتطوير سيارات شيري لتواكب المجال البيئي والتكنولوجيا الخضراء.

جاء انعقاد مؤتمر “قمة مستخدمي شيري الدولية” لعام 2023 انطلاقاً من حرص شيري على تلبية متطلبات وتطلعات المستخدمين وبناء نظام بيئي جديد لخدمة المستخدم الذي تضعه شيري على قمة أولوياتها، وهو أيضًا المفهوم الأساسي الذي تهدف هذه القمة إلى نقله، حيث يعد إصدار شيري البيئي هو الجزء الرئيسي من القمة.

وخلال فعاليات القمة، استعرض تشو شاودونغ-نائب المدير العام لشركة شيري العالمية، النظام البيئي الخاص بشركة شيري، ودوره في استكشاف نموذجًا جديدًا تمامًا للتكامل بين أنظمة شيري والأنظمة البيئية للمستخدم.

وأوضح تشو: “مع تقدم صناعة السيارات العالمية نحو الذكاء والاتصال، لم تعد السيارات مجرد وسيلة نقل بسيطة؛ إنها أيضًا مساحات معيشة متنقلة، حيث تشمل السيارات الآن سيناريوهات حياتية مختلفة مثل التنقل والتخييم والتجمعات العائلية. كما تعمل شيري على إنشاء نظام بيئي للسيارات ومنتجاتها الحصرية بناءً على سيناريوهات مختلفة، مما يسمح لنا بالاستمتاع بتجارب نقل وسفر مستقبلية أكثر ملاءمة بدون عناء”.

كما أضاف: “يسهم نظام شيري البيئي الجديد بشكل كبير في تلبية متطلبات وتطلعات المستخدم وحل أية مشكلات قد يواجهها من خلال الإمكانيات التكنولوجية الفريدة لمنتجات شيري”، مشيراً إلى أن تقديم خدمات فائقة ومدروسة وفقاً لاحتياجات واهتمامات المستخدمين يعد مهمة أساسية لكل شركة سيارات، ومن خلال الرؤية الثاقبة لاحتياجات السيارات المخصصة للمستخدم، تعمل شيري باستمرار على تعزيز قدرات المنتج وتصميماته من الداخل والخارج ليتوافق مع النظام البيئي للمستخدم.

كما ركزت شيري أيضاً خلال فعاليات القمة على إبراز قيمة المستخدم في قطاع الخدمات، مما يخلق دائرة معيشة ذكية تدمج “الأشخاص والسيارات والحياة” في المستقبل، الأمر الذي يساهم في ترسيخ أسس وأنظمة الخدمات ويعزز مستويات الخدمة، وتسعى شيري دائماً إلى التعمق المستمر في قطاع الخدمات بهدف كسب مساحة تطوير أوسع، ومزيدًا من الدعم والثقة من المستخدمين، مما يؤدي بالعلامات التجارية الصينية إلى النمو التصاعدي المستمر في الداخل والخارج.