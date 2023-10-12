«شيري» العالمية تعقد مؤتمرًا دوليًا مشتركًا بين المستخدمين تحت عنوان «2023 User Co-created Conference»

أعلنت شركة شيري الصينية الرائدة عالمياً في صناعة السيارات عن عقد مؤتمرها الدولي 2023 Chery International User Co-created Conference، وذلك خلال الفترة من 14 الى 18 أكتوبر الجاري في مدينة ووهو بالصين، بهدف استكشاف وتبادل الخبرات حول أحدث النماذج لبيئة المستخدم والتركيز على احتياجات وتطلعات المستخدمين في ظل بيئة تكنولوجية خضراء.

يأتي عقد هذا المؤتمر الدولي إيماناً من شيري بأهمية إنشاء نظام بيئي خاص بالمستخدمين واستكشاف احتياجاتهم وتطلعاتهم المتطورة؛ والتغلب على كافة التحديات وتحويلها إلى فرص نجاح، حيث سيدعو المؤتمر المستخدمين والعملاء الأجانب والمدونين المشاهير ووسائل الإعلام العالمية الرئيسية للتجمع تحت مظلة واحدة؛ لمناقشة كل ما له علاقة بالبيئة الخضراء النظيفة والتكنولوجيا الجديدة ومستقبل صناعة السيارات. وسيقوم فريق شبكة سيارات شيري الصينية خلال المؤتمر باستعراض خبرات شيري الممتدة في مجال البيئة الخضراء والتكنولوجيا الجديدة في صناعة السيارات.

وترسيخا لمفهوم العلامة التجارية لشيري المتمثل في “الطاقة النظيفة الخضراء والتكنولوجيا والأسرة”، سيتم خلال المؤتمر جمع العديد من شركاء الحياة الذكية خلال “مؤتمر شيري الدولي للمستخدمين لعام 2023” بهدف تنظيم معرضاً على هامش فعاليات المؤتمر للمنتجات البيئية الخضراء بما يساهم في الدمج بين متطلبات العملاء والسيارات الذكية على وجه أكمل.

كما ستقوم شيري بالتواصل مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتستمع إلى أصواتهم، وتستكشف أنماط حياة جديدة في ضوء التكنولوجيا الذكية، وذلك تعزيزاً لإمكانيات الطاقة للمستخدم بما يتماشى مع قيمة العلامة التجارية ورؤيتها، وإدراكاً من شيري بأنه عن طريق تلبية احتياجات المستخدم يمكن تسليط الضوء بشكل أفضل على قيمة النظام البيئي للمستخدم، حيث سيركز مؤتمر شيري الدولي للمستخدمين لعام 2023” على دمج التكنولوجيا الرائدة بمنتجات شيري ذات الأداء المتميز، وذلك من خلال قيام شركة شيري العالمية ببناء نظام تكامل بيئي جديد للمستخدم وقيادة نمط جديد من التطوير البيئي للمستخدم في صناعة السيارات.

وتهتم شيري بالتواصل مع المستخدمين ومواكبة المتغيرات الدائمة، باعتبارها شركة سيارات رائدة في الصين والعالم بأسره، حيث تتمتع شيري بعلامة تجارية دولية موثوقة تتميز بالمسؤولية، وتهتم بتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات وتطلعات المستخدم، وربط الرفاهية العامة المستقبلية، وتحقق رحلة ثنائية الاتجاه للعلامة التجارية والمستخدمين لخلق المنفعة المتبادلة والنتائج الإيجابية للطرفين، وفي سبيل ذلك لا تدخر شيري جهداً لإنجاح مؤتمرها الدولي والخروج بأفضل النتائج.

لطالما التزمت شيرى بخلق قيمة مضافة لمستخدميها والسعي المستمر لتحقيق رضائهم، حيث تطمح شيري في أن يكون مؤتمرها الدولي للمستخدمين لعام 2023 نقطة تحول تساهم في ترسيخ مفهوم البيئة الجديدة لشيري والمستخدمين العالميين بعمق لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتجدر الإشارة إلى أن العلامة الصينية قد تم تصنيفها كأحد أفضل الشركات الصينية لبناء علاماتها التجارية العالمية في مجال السيارات، وتحتل المرتبة 14 في قائمة أفضل 50 صانعًا للعلامات التجارية العالمية الصينية لعام 2023، والتي تم إصدارها من قبل كل منKantar وGoogle، والتي تأتي تأكيداً على قوة ونمو العلامة التجارية.

ومنذ تأسيسها، نفذت شيرى استراتيجية العولمة والتزمت دائمًا بالتنمية القائمة على التكنولوجيا، مع رؤية الشركة المتمثلة في بناء علامة تجارية للسيارات ذات قدرة تنافسية وتأثير عالمي. ونظراً لاعتمادها الدائم علي السعي للابتكار التكنولوجي، أصبحت شيري أول شركة صينية لسيارات الركاب تقوم بتصدير مركبات كاملة وأجزاء CKD ومحركات وتكنولوجيا التصنيع والمعدات إلى السوق العالمية. ومن خلال تنفيذ استراتيجيات المنتج والتوطين، تركز شيري على تطوير الأسواق المحلية والدولية، وتعميق العولمة باستمرار، وتركز على جوهر العلامة التجارية المتمثل في البيئة والتكنولوجيا والأسرة.

وعلى مدار 26 عامًا من التطوير، تغطي شبكة مبيعات وخدمات شيرى أكثر من 80 دولة ومنطقة، ولديها أكثر من 12 مليون مستخدم حول العالم. وفي الوقت نفسه، نفذت شيري مجموعة متنوعة من أنشطة المشاركة المجتمعية في السوق العالمية، بما في ذلك التنمية الخضراء، وحماية البيئة، وتدريب الموظفين، وغيرها من المبادرات التنموية في مختلف المجالات، بهدف المساهمة في تنمية المجتمعات التي تعمل بها من خلال الجهود المستمرة وتوفير منتجات أفضل للمستهلكين حول للعالم.