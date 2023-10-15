«شيري العالمية» تدرس طرح سيارات «تيجو 7 برو» و«تيجو 8 برو» فئة الـ«BLACKEN HYBRID»

تدرس شركة «شيري» العالمية طرح سيارات «تيجو 7 برو» و«تيجو 8 برو» فئة «BLACKEN HYBRID» في بعض الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.

قال يين تونجيو، رئيس مجلس إدارة شيري العالمية، إنها الشركة تخطط للتوسع فى إنتاح وتصنيع الطرازات صديقة البيئة من خلال إنتاج بعض السيارات، ومن أبرزها «تيجو 7 برو» و«تيجو 8 برو» بتقنية “BLACKEN HYBRID”، التى تتميز بقطع مسافات طويلة تصل إلى 10 آلاف كليو في الشحنة الواحدة للبطارية مع استخدام الاستهلاك الكامل للوقود.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقدته الشركة 2023 Chery International User Co-created Conference، وذلك خلال الفترة من 14 الى 18 أكتوبر الجاري في مدينة ووهو بالصين، بهدف استكشاف وتبادل الخبرات حول أحدث النماذج لبيئة المستخدم والتركيز على احتياجات وتطلعات المستخدمين في ظل بيئة تكنولوجية خضراء.

وعلمت “المال” أنه من المخطط أن تتجه شركة شيري العالمية لتسويق هذة الفئة من الطرازات داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

يأتي عقد هذا المؤتمر الدولي إيماناً من شيري بأهمية إنشاء نظام بيئي خاص بالمستخدمين واستكشاف احتياجاتهم وتطلعاتهم المتطورة؛ والتغلب على كل التحديات وتحويلها إلى فرص نجاح، حيث سيدعو المؤتمر المستخدمين والعملاء الأجانب والمدونين المشاهير ووسائل الإعلام العالمية الرئيسية للتجمع تحت مظلة واحدة؛ لمناقشة كل ما له علاقة بالبيئة الخضراء النظيفة والتكنولوجيا الجديدة ومستقبل صناعة السيارات.

وسيقوم فريق شبكة سيارات شيري الصينية خلال المؤتمر باستعراض خبرات شيري الممتدة في مجال البيئة الخضراء والتكنولوجيا الجديدة في صناعة السيارات.

وترسيخاً لمفهوم العلامة التجارية لشيري المتمثل في “الطاقة النظيفة الخضراء والتكنولوجيا والأسرة”، سيتم خلال المؤتمر جمع العديد من شركاء الحياة الذكية خلال “مؤتمر شيري الدولي للمستخدمين لعام 2023” بهدف تنظيم معرض على هامش فعاليات المؤتمر للمنتجات البيئية الخضراء بما يسهم في الدمج بين متطلبات العملاء والسيارات الذكية على وجه أكمل.

كما ستقوم شيري بالتواصل مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتستمع إلى أصواتهم، وتستكشف أنماط حياة جديدة في ضوء التكنولوجيا الذكية، وذلك تعزيزاً لإمكانيات الطاقة للمستخدم بما يتماشى مع قيمة العلامة التجارية ورؤيتها، وإدراكاً من شيري بأنه عن طريق تلبية احتياجات المستخدم يمكن تسليط الضوء بشكل أفضل على قيمة النظام البيئي للمستخدم، حيث سيركز مؤتمر شيري الدولي للمستخدمين لعام 2023” على دمج التكنولوجيا الرائدة بمنتجات شيري ذات الأداء المتميز، وذلك من خلال قيام شركة شيري العالمية ببناء نظام تكامل بيئي جديد للمستخدم وقيادة نمط جديد من التطوير البيئي للمستخدم في صناعة السيارات.