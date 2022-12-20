«شيري أريزو 5» تتصدر تراخيص السيارات الصينية في مصر خلال نوفمبر (جراف)

تصدرت «شيري أريزو 5» قوائم تراخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 481 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر نوفمبر الماضى.

وحلت «BYD F3» فى المرتبة الثانية مسجلة نحو 460 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو 3» في المركز الثالث بواقع 407 مركبات.

وجاءت «شيري تيجو 7» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 224 مركبة، تلتها «إم جي 5» في المركز الخامس بواقع 214 سيارة.

واقتنصت «إم جي ZS» المرتبة السادسة بترخيص 101 مركبة، أعقبتها «هافال H6» للمركز السابع بنحو 42 سيارة.

ويشار إلى أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» تراجعت بنسبة 63% لتصل إلى 7300 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضى، مقابل 19 ألفًا و930 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.

ويوضح الجدول التالي؛ ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال نوفمبر الماضى: