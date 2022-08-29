شيرين عبد الوهاب عن صورتها مع الشاعري ومدكور : أنا واقفة بين التاريخ

حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب مساء الاثنين، على نشر صورتها مع الموزعين الموسيقيين الكبار حميد الشاعري وطارق مدكور في إحدى الاستوديوهات عبر حسابها الرسمي بـ”انستجرام”.

وعلقت شيرين على الصورة قائلة: “صورة فيها التاريخ يتحدث عن نفسه ، أنا واقفة بين التاريخ مع أحلى ناس وأجمل وأطيب ناس في الدنيا “.

وجاءت هذه الصورة بعد زيارة شيرين عبد الوهاب وطارق مدكور معا للنجمة سميرة سعيد في منزلها أمس والتقاطهم صور تذكارية معا وكان معهما مها وهنا ابناء الفنان الراحل ابراهيم يسري .

وعلقت سميرة سعيد على الصور قائلة: “حبيبتي شيرين.. إنبسطت بزيارتك انتِ وصديقي طارق مدكور.. وإنبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة.. وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر..دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة”.

يذكر أيضا أن شيرين عبد الوهاب تعود للتعاون مع طارق مدكور في أغنية جديدة ” المترو” سيتم طرحها الأيام القادمة كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى .