شيرين عبد الوهاب تكشف كواليس مكالمة نجاة الصغيرة لها في «صاحبة السعادة»

حلت النجمة شيرين عبد الوهاب الساعات الأخيرة في حلقة مميزة من برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية والمنتجة إسعاد يونس عبر شاشة دي إم سي.

وكشفت شيرين لأول مرة تفاصيل مكالمة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة لها منذ 5 أشهر فقالت: “السيدة نجاة تتكرم وتتلطف وتطلبني عشان تقولي أنا بحس إنك خليفتي في الملاعب وده من 5 شهور وده عن طريق الدكتور بتاعي ماجد بهجت”.

وتابعت قائلة: “أنا بذاكر مزيكا جيدا كأنني أغني من جديد وأستمع لعبد الحليم عشان أذاكر وأحب أغنياته القصيرة وبساطته”.

وأوضحت أن علاقتها بنجوم كثيرين في الوسط الغنائي جيدة أبرزهم مدحت صالح فهي تعتبره أبوها الثاني، مؤكدة أنها حينما التقت بالموزع الموسيقي حميد الشاعري وطارق مدكور، وهي صغيرة رسما لها طريقا تسير عليه في الفن دون أن يصيبوها بعقد معينة لكونها مازالت صغيرة.