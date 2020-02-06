ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا غنائيا بمهرجان الفجيرة

وستبدأ شيرين عبد الوهاب بروفات الحفل خلال الأيام القادمة
أحمد حمدي 1:31 ص, الجمعة, 7 فبراير 20 1:31 ص, الجمعة, 7 فبراير 20

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علمت المال أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ستحيي حفلا غنائيا كبيرا، يوم 24 فبراير الجاري في مدينة الفجيرة بدولة الإمارات الشقيقة .

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة للثقافة والفنون الذي سيقام هذا الشهر ، وسيحضره كوكبة من الفنانين والإعلاميين كما يقام سنويا في نفس الموعد .

وستبدأ شيرين عبد الوهاب بروفات الحفل خلال الأيام القادمة مع فرقتها الموسيقية ، بالتعاون مع منظم الحفلات الشهير حسام خليل الذي سيقوم بالإشراف على جميع تفاصيل الحفل .

ويعتبر هذا الحفل الأول لشيرين عبد الوهاب في دولة الإمارات ، بعد فترة طويلة حيث كانت معظم حفلاتها خلال الفترة الماضية بالمملكة السعودية بمدينة الرياض وجدة .

كما أحيت شيرين مؤخرا أيضا ، حفلا غنائيا كبيرا بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة ولاقى إقبالا جماهيريا كبيرا .

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بقلم أحمد حمدي

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