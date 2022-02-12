شيرين عبد الوهاب تثير الجدل على السوشيال ميديا بعد تأكيد خبر عودتها لحسام حبيب

لا تزال الفنانة شيرين عبد الوهاب تحظى باهتمام كبير على السوشيال ميديا حتى هذه اللحظة بسبب انتشار أخبار أمس تؤكد عودتها لزوجها السابق حسام حبيب ، ورغم إصدارها بيانا نفت فيه هذه الأخبار، إلا أن منظم الحفلات يوسف دندش منذ ساعات قليلة عاد لتأكيد الخبر قائلا : ” إنها اتصلت به لتتفق معه على مشاريع فنية جديدة ودعته لمنزلها للاتفاق على ذلك لكن حسام من رد على هاتفها وكلمه قبل أن تكمل شيرين معه المكالمة وحينما زارها في منزله وجد عندها حسام حبيب أيضا ورحبا به جدا “.

نرصد في هذا التقرير الآراء حول تصدر شيرين عبد الوهاب للتريند على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة.

مها متبولي : شيرين صوت مصري مميز ومحبوب لدى الجمهور

أكدت الناقدة مها متبولي أن شيرين عبد الوهاب مطربة قوية على مستوى الوطن العربي ، لذلك فالجمهور يهتم دائما بمتابعة أخبارها سواء الفنية أو الخاصة.

ولفتت إلى أن شيرين غابت عن الساحة الغنائية 4 سنوات ولم يكن أحد يسمع عنها شيئا ، لكنها عادت الفترة الماضية بقوة سواء بأغنيات جديدة أو تصدرها للتريند في أزمة طلاقها من حسام حبيب.

وأوضحت متبولي قائلة إن شيرين عبد الوهاب صوت مصري مميز ومحبوب لدى الجمهور ، وأي فنانة أخرى لن يهتم بأخبارها الخاصة أو الشخصية الكثيرون مثلما يحدث مع شيرين عبد الوهاب الساعات الماضية لأنها مطربة لها شعبية كبيرة.

حلمي بكر : شيرين أصبحت أخبارها الشخصية هي المتصدرة للأضواء والتريند

أما الملحن حلمي بكر فأعرب عن استيائه الشديد من انتشار هذه الأخبار لفنانة بجحم موهبة شيرين وتصدرها التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد أيضا أن مستوى أغنيات شيرين الأخيرة لم يكن على قدر التوقعات منها بعد عودتها بسنوات للساحة الموسيقية.

واستطرد أن شيرين أصبحت أخبارها الشخصية هي المتصدرة للأضواء والتريند بدلا من أعمالها الفنية ، حيث إنها لم تطرح أغنية واحدة تصدرت هذا التريند الذي أصبح مسيطرا على حياتنا مثل أخبارها الخاصة طيلة الوقت.