شيرين عبد الوهاب: أطرح أغنيات ألبومي الجديد قريبا

حلت النجمة شيرين عبد الوهاب ضيفة ببرنامج ” اي تي بالعربي” مع الإعلامي ربيع هنيدي على هامش حفلها الغنائي الذي أحيته بمدينة جدة تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية ، حيث أحيت مساء الأحد حفلا غنائيا على مسرح “بنش مارك” في جدة، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023.

وكشفت شيرين عبد الوهاب في اللقاء عن استعدادها لطرح 4 أغنيات دفعة واحدة من ألبومها الغنائي القادم بالتعاون مع روتانا بعد القطيعة والخلافات التي حدثت بينهما لسنوات.

وكشفت النجمة شيرين عبد الوهاب، أنها تستعد لطرح 4 أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد، مع شركة روتانا.

وأشارت شيرين إلى أن ألبومها الغنائي القادم مقسم لـ 8 أغاني سيطرح منها 4 أغنيات الأيام القادمة ثم 4 أخرى وهناك حفلات غنائية كبيرة ستحييها أيضا في الوطن العربي.

حيث يأتي هذا الألبوم، بعد إعلان شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تجديد تعاونها مع شيرين عبد الوهاب الشهر الماضي.

ونشرت روتانا، صورا لشيرين والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وعلقت قائلة: “شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجدة وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان (صوت إحساس العرب)”.

وبهذا التعاون المتجدد تنهي شيرين عبدالوهاب أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.