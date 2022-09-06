شيرين شهدي : 60% من استثمارت «BII» البريطانية موجهة للقارة الأفريقية

قالت شيرين شهدي، مدير مؤسسة BII البريطانية في مصر، إن حوالي 60% من استثمارات المؤسسة يتم توجيهها للقارة الأفريقية، والنسبة الأخرى المتبقية لصالح قارة آسيا.

وأوضحت أن مصر هي السوق الأهم بالنسبة للمؤسسة في القارة الأفريقية، مشيرة إلي أن استثمار BII في “ألفا الطبية” الذي تم مؤخرا كان واحدا من أبرز استثماراتها المحلية.

ولفتت إلى أن المؤسسة كانت قد ضخت حوالي 100 مليون دولار في “ألفا الطبية”، وتعتبرها إحدى أكبر مقدمي الرعاية الصحية في مصر ولديها خطة موسعة بها خلال الفترات المقبلة.

وتعتبر BII مؤسسة المملكة المتحدة للتمويل التنموي والاستثمار المؤثر، وهي شريك استثماري مؤثر للشركات في قارتي آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.