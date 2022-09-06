شيرين شهدي : 30% من استثمارات «BII» البريطانية سيوجه للمشروعات الخضراء في مصر خلال الـ5 سنوات المقبلة 

قالت شيرين شهدي، مدير مؤسسة “British International Investment البريطانية، إن المؤسسة تخطط لتوجيه 30% من استثماراتها في السوق المصرية للمشروعات الخضراء، وتحديدًا الخاصة بواجهة تحديات المناخ، وذلك خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأوضحت شيرين شهدي، خلال المؤتمر الصحفي المُقام الآن، أن المؤسسة استثمرت بالفعل حوالي 97 مليون دولار في مشروعات بنبان للطاقة الشمسية خلال الفترات الماضية.

ولفتت إلى أن المؤسسة مهتمة عامة بمشروعات البنية التحتية والهيدروجين الأخضر، وأيضًا مشروعات المياه ونظيرتها المتعلقة بالطاقة النظيفة.

وتعقد مؤسسة التمويل البريطانية الآن مؤتمرًا صحفيًّا للاحتفال بتغيير اسمها من مجموعة “سي دي سي” إلى “بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت” British International Investment،

والإعلان عن حزمة كبيرة من الاستثمارات في عدة مجالات مختلفة في مصر، مِن ضمنها تمويل المناخ،

وذلك بحضور كل من نيك أودونيهو المدير التنفيذي للمؤسسة، وشيرين شهدي مديرة المؤسسة في مصر، ونائب السفير البريطاني في القاهرة قدسي رشيد.