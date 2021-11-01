شيرين شهدى : ضغوط التضخم العالمية لن تؤثر على توجهات «سى دى سي» الاستثمارية

وأضافت شهدى خلال مؤتمر صحفى عقدتهُ، أن المجموعة خلال أزمة كورونا كانت قد تبنت ٣ خطط استراتيجية للتعامل مع تلك الأزمة

قالت شيرين شهدى مدير مجموعة “سى دى سي” _ مؤسسة التمويل الدولية، إن الضغوط التضخمية التى يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، لن يؤثر على الخطة الاستثمارية المجموعة خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن المجموعة، لديها هدف تنموى طويل الأجل وبالتالى فإن الأزمات لن تؤثر على المخططات الاستثمارية للمجموعة.

وأضافت شهدى خلال مؤتمر صحفى عقدتهُ، أن المجموعة خلال أزمة كورونا كانت قد تبنت ٣ خطط استراتيجية للتعامل مع تلك الأزمة.

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال فإن المحور الأول تناول التعامل على المحافظة على الأهداف التنموية التى حققتها المجموعة فى الشركات التى تم الاستثمار بها خلال الفترات الماضية، كالحفاظ على العمالة بالشركات، واستمرار العمليات الإنتاجية.

وأوضحت أن العامل الثانى تمثل فى التوجه بضخ تمويلات للمؤسسات المالية لإعادة ضخها للشركات خاصة الشركات التى لديها وجهات تصدير للمساعدة فى تدبير العملة الصعبة لاسيما فى ظل ضعف أوضاع قطاع السياحة.

ولفتت شهدى أن إلى العامل الثالث تمثل فى إعادة بناء الاقتصاديات لجميع الدول محل الاستثمار.