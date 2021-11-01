شيرين شهدى : «سى دى سى» تستثمر فى 41 شركة محلية بقيمة 440 مليون دولار

وأشارت خلال مؤتمر صحفى عقدتهُ المجموعة اليوم، إلى أن سى دى سى بدأت استثمارتها فى السوق المحلية منذ عام ٢٠٠٣، وتستثمر بعدد من القطاعات المتنوعة ما بين الرعاية الصحية والتعليم

قالت شيرين شهدى مدير مجموعة «سى دى سى» – مؤسسة التمويل التنموى البريطانية فى مصر، إن المجموعة تستثمر فى حوالى ٤١ شركة فى السوق المحلية.

وأضافت أن حجم الاستثمارات بتلك الشركات فى السوق المحلية بلغ ٤٤٠ مليون دولار، لافتة إلى أن متنوعة ما بين الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال مجموعة من الصناديق.

وأشارت خلال مؤتمر صحفى عقدتهُ المجموعة اليوم، إلى أن سى دى سى بدأت استثمارتها فى السوق المحلية منذ عام ٢٠٠٣، وتستثمر بعدد من القطاعات المتنوعة ما بين الرعاية الصحية والتعليم.

ولفتت إلى أن المجموعة لديها مخطط قوى للاستمرار فى السوق المحلية وهناك العديد من الفرص التى يتم دراستها وفقًا لخطتها خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أَن مجموعة «سى دى سى» مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموى، وتعد أكبر مؤسسة للاستثمار المؤثر فى أفريقيا، إذ قامت بتوفير استثمارات متعددة منذ أكثر من سبعين عاماً.