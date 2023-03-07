شيرين رضا تكشف كواليس «وبينا ميعاد» لـ«صاحبة السعادة» (فيديو)

كشفت الفنانة شيرين رضا لبرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس بقناة دي إم سي، عن كواليس مسلسل “وبينا ميعاد” الذي قامت ببطولته الفترة الماضية وحقق نجاحا جماهيريا وأشاد به الجمهور والنقاد.

وقالت شيرين رضا إنها شعرت بالخوف في البداية لتقديم شخصية “نادية” في المسلسل، لأن هناك العديد من السيدات في نفس الموقف، مشيرة إلى أن شخصية نادية لم تكن لتجد الوقت لتعدل من نفسها.

وأشارت أيضا إلى أن من أهم أسباب نجاح مسلسل “وبينا ميعاد”، أن الجميع كان صادقا في أدائه وعمل على الشخصية حتى الأطفال، مشيرة إلى أن الجميع التزم بالشخصية ولم يتركها.

مسلسل “وبينا ميعاد”، إخراج هاني كمال وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، داليا شوقي وخالد أنور.

وتابعت قائلة إن من أصعب مشاهدها في المسلسل، كان وقت اجتماعها مع بناتها والحديث معهم عن زواجها، مشيرة إلى أنها اعترضت على رؤية المؤلف بأن تبدأ هي بالاعتراف بحبها له وذلك لأن شخصية نادية “ناشفة” وصعب تعترف بحبها.