شيرين تعود إلى الغناء بعد غياب وتعلق على أزمة السقوط على المسرح

تعرضت النجمة شيرين عبد الوهاب الساعات الأخيرة أثناء إحياءها حفلا غنائيا كبيرا بدبي لسقوطها على المسرح، حيث أنزلقت قدمها فجأة وعلقت شيرين للجمهور “شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال.. بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر”. َ

وعانت شيرين مؤخرا من كثرة الشائعات التي طالتها، وردت على أسباب اختفائها خلال بيان صحفي، قالت فيه: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم

ويأتي هذا الحفل لشيرين عبد الوهاب بعد غيابها لفترة طويلة عن الجمهور بسبب تعرضها الأزمات شخصية متلاحقة أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت شيرين في الحفل أغنياتها التي أحبها الجمهور منها، كتر خيري ويطمنك واه ياليل و المترو و حبه جنة وغيرها.

كما غنت أيضا اغنية الراحلة وردة ” بتونس بيك”

كما حرصت شيرين على توجيه الشكر لجمهورها قائلة: “ممتنة ليكم أنتوا اللى رجعتونى تانى بعد رب العالمين.. أنا بشكركم جدا على سؤالكم عنى وحبكم ليا ولولاكم ما كنتش عرفت أرجع تانى”.

