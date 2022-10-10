شيرين تعلن التصالح مع حسام حبيب وتؤكد: أكن له كل الاحترام والتقدير

أعلنت الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب ، مساء الإثنين التصالح مع زوجها السابق حسام حبيب ، بعد شهور من الأزمات والمشاكل الشخصية بينهما.

وأفاد البيان الذي نقلته قناة العربية بأن شيرين تكن كل الاحترام والتقدير إلى الفنان حسام حبيب .

وأضاف أن الفنانة شيرين حرصا على العلاقات الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء ورغبة في استمرارها تعلن التصالح معه والتنازل عن كافة القضايا التي كانت مثارة بينهما خلال الفترة السابقة.

وتابع أن التصالح تم في النيابة العامة المصرية، وأصبحت ذمة حسام حبيب بريئة من أي التزام تجاه شيرين عبد الوهاب بعد أن تم تسوية الأمر.

وطالب البيان الصحفيين بالاقتصار على ما جاء فيه.

وعادت شيرين مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير للفنان حسام حبيب .