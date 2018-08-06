شيرين تتعاقد مع لايف ستايلز لإنتاج أغنية منفردة

أحمد حمديوصلت المطربة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب إلى مدينة كان الفرنسية، حيث كان اللقاء الودي على عشاء عمل مع رئيس مجلس إدارة شركة لايف ستايلز ستديوز الشيخ فهد زاهد وزوجتهوتم الاتفاق على إنتاج وتصوير أغنية منفردة للمطربة الشهيرة يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً خلال الأيام الليلة المق

أحمد حمدي

وصلت المطربة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب إلى مدينة كان الفرنسية، حيث كان اللقاء الودي على عشاء عمل مع رئيس مجلس إدارة شركة لايف ستايلز ستديوز الشيخ فهد زاهد وزوجته

وتم الاتفاق على إنتاج وتصوير أغنية منفردة للمطربة الشهيرة يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً خلال الأيام الليلة المقبلة، بحثاً عن تقديم أعمال فنية قوية ومعاصرة ، لتظهر بشكل متجدد ومختلف وجذاب، تؤكد شغف شيرين وحرصها على تقديم أغان مميزة.

ومن المقرر أن تحل النجمة شيرين عبدالوهاب والنجم حسام حبيب والملحن الشهير محمد الرفاعي ، ومجموعة من نخبة المجتمع العربي في الحفل السنوي لشركة لايف ستايلز ستديوز في فرنسا .