شيرين الصباغ: يجب طرح حلول فعالة لإدارة المخلفات الصلبة

المال - خاص أكدت الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والمشروعات بوزارة التجارة والصناعة، على إشادة الوزير بدور بنك التنمية الإفريقي فى دعم وتهيئة المناخ لريادة الأعمال في مصر، وتوفير الدعم المالى والفني والتدريب، بهدف الاستفادة من تجارب الشباب الرائدة في هذا المجال مع التركيز على التوظي

المال – خاص



أكدت الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والمشروعات بوزارة التجارة والصناعة، على إشادة الوزير بدور بنك التنمية الإفريقي فى دعم وتهيئة المناخ لريادة الأعمال في مصر، وتوفير الدعم المالى والفني والتدريب، بهدف الاستفادة من تجارب الشباب الرائدة في هذا المجال مع التركيز على التوظيف الأمثل للمزايا تنافسية وتأهيلهم للمنافسة في السوق العالمية.

وأثنت خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على دور مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع للوزارة في خلق جيل جديد من رواد الأعمال قادر على صنع القرار والإسهام في تنمية القطاع الصناعي، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لإدارة المخلفات الصناعية وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة.

وأعربت الصباغ أن التوجه الحالي نحو إيجاد حلول مبتكرة لإدارة المخلفات الصناعية وتوظيفها، يُعَد جزءاً من منظومة شاملة تضم الإبتكار والتعليم وتطوير المهارات والجوانب الإستراتيجية والاستثمارات.

وأعربت “الصباغ” عن أن التوجه نحو حلول فعالة لإدارة المخلفات الصناعية وتوظيفها لدعم القطاع الصناعي أصبح عاملاً أساسياً لتحديث الصناعة المصرية، والتعامل الأمثل مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرةً إلى أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، وهي التنمية الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن تعزيز التجارة الخارجية وتنمية العمالة الفنية وتطوير الهيئات التابعة.



وأضافت أن هناك أربعة قطاعات صناعية رئيسية تنال إهتمام الوزارة كبداية للنهوض بالصناعة المصرية، وهم قطاع البناء والتشييد والصناعات الهندسية والكيماوية والجلود، ومن هنا يأتي اهتمام الوزارة بالمخلفات الصناعية التي تعد محور مشترك بين كل هذه القطاعات.

جاء ذلك في إطار فعاليات المعرض الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت عنوان “معرض القاهرة الدولي للإبتكار”، الذي يأتي في دورته الرابعة هذا العام ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وتم إقامة المعرض بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في القاهرة، وبحضور تمثيل متنوع للعديد من الدول العربية والإفريقية والأسيوية، بهدف استعراض النماذج الأولية لعدد من الابتكارات والاختراعات في العديد من المجالات والمحاور من خلال أكثر من 30 مكتب من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، ومشاركة 11 تحالف من التحالفات التكنولوجية.

وأكدت الدكتورة جيهان السكري – مسئول أول التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببنك التنمية الأفريقي، على اهتمام البنك بقضايا توظيف وتشغيل الشباب في القارة الأفريقية، وأنهم المصدر الرئيسي للقوة والثروة الحقيقية والدافع لإنطلاق القارة نحو التنمية في المستقبل،ما تم التأكيد عليه من خلال الحلول والنماذج المبتكرة التي عرضها الشباب الـ9 المشاركين في المعرض في إطار أنشطة المشروع.

وأضافت السكري أن البنك يدعم مشروع “إدارة المخلفات الصناعية” الممول من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو المشروع الذي أطلق في إطاره برنامج “ليها قيمة”، واستمر في تقديم التدريب الفني والدعم على مدار 7 أشهر لعدد من الشركات الناشئة من مختلف محافظات الجمهورية في مجال إدارة المخلفات الصناعية، وانتهى إلى تقديم الدعم المتكامل لـ 20 شركة ناشئة، وكذلك برنامج الاستدامة وريادة الأعمال للشباب لعام 2017 الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مبادرة YouthinkGreen مصر الطلابية المتمركزة والمدعومة من جامعة القاهرة، بهدف دعم مبادرات صغار رواد الأعمال والربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مع إتاحة الفرصة للتركيز على التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بجانب خلق فرص إستثمارية للقطاع الصناعي المصري والمساهمة أيضاً في خلق تنافسية على المدى الطويل في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بدور وزارة التجارة والصناعة في تقديم الدعم المستمر لبرامج تشجيع وتحفيز العاملين بقطاع تبادل المخلفات وإدارتها، لينعكس ذلك بدوره علي الحد من الآثار البيئية الناتجة عن المخلفات الصناعية.

جدير بالذكر أن مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف هو مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التجارة والصناعة، أنشيء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وتم تأسيس المركز عام 2005 كمقدم خدمات للصناعة المصرية – أحد مراكز شبكة “المراكز القومية للإنتاج الأنظف” التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، كما يعد المركز تابعاً لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، والتي تعمل لدعم الإبتكار ونقل التكنولوجيا.

وافتتح مشروع IWEX ” النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر” الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بنك التنمية الأفريقي والقائم على تنفيذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظفENCPC – التابع لوزارة التجارة والصناعة – جناحه الخاص بمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار، وتضمن عرض 9 أفكار لمشروعات ناشئة تقدم بها الشباب المشاركين في أنشطة ريادة الأعمال في مجال المخلفات الصناعية في مصر التي أطلقها المشروع.