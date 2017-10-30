شيرين الصباغ: نستهدف مواجهة عجز الميزان التجارى

محمد ريحانأكدت شيرين الصباغ، مستشارة وزير التجارة والصناعة، أن هناك تحسنًا كبيرًا فى مؤشرات التجارة الخارجية لمصر، فى ظل اتخاذ وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة إجراءات قوية للإصلاح الاقتصادى بصفة عامة.جاء ذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، نحو نقلة نوعية للاقتصاد المصرى،

محمد ريحان

أكدت شيرين الصباغ، مستشارة وزير التجارة والصناعة، أن هناك تحسنًا كبيرًا فى مؤشرات التجارة الخارجية لمصر، فى ظل اتخاذ وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة إجراءات قوية للإصلاح الاقتصادى بصفة عامة.



جاء ذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، نحو نقلة نوعية للاقتصاد المصرى، فى دورته الثانية المنعقدة، اليوم الإثنين.

ولفتت إلى أن هناك عددًا من الأهداف التى تسعى وزارة التجارة والصناعة لتنفيذها، الهدف الأول يتمثل في مواجهة عجز الميزان التجارى، من خلال زيادة الصادرات إلى 10% سنوياً، وزيادة معدل النمو الصناعي والناتج الصناعي، وارتفاع الناتج الصناعي من 5% إلى 8%.



وأضافت أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس الأولويات.