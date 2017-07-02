شيرين الصباغ: نستهدف تحسين عجز الميزان التجاري

ولاء البري وهاجر عمران أكدت الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تواصلت خلال المرحلة الأخيرة مع الدكتورة هدى المراغي عميد كلية الهندسة في كندا وإحدى عالمات مصر في الخارج، للاستفادة من خبراتها في تنمية وتطوير المصانع من خلال تدريب العاملين على الأساليب ا

ولاء البري وهاجر عمران

أكدت الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تواصلت خلال المرحلة الأخيرة مع الدكتورة هدى المراغي عميد كلية الهندسة في كندا وإحدى عالمات مصر في الخارج، للاستفادة من خبراتها في تنمية وتطوير المصانع من خلال تدريب العاملين على الأساليب الحديثة، لافتة أن استراتيجية الوزارة تعتمد على التنمية الاقتصادية والرؤى الخارجية.

وأضافت الصباغ خلال الجلسة الثالثة بعنوان “التحول إلى الإنتاج: هدف نحو التنمية المستدامة” بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة تستهدف استخدام قاطرة النمو لتحسين عجز الميزان التجاري من خلال ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات، بجانب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال إنشاء شركات ناشئة جديدة. وأضافت الصباغ أن الوزارة تعمل على عدة محاور أولها رفع كفاءة المصانع وخاصة التي كانت تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، وبالفعل تمكنا من رفع الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع منها الصناعات الجلدية التي كانت تعمل بما يعادل 15 % فقط من طاقتها الإنتاجية.

أما المحور الثاني فهو تعزيز التجارة الخارجية وتغير هيكل الصادرات المصرية، بجانب تنمية مهارات العمالة بما يتناسب مع الألات الحديثة واحتياجات سوق العمل.