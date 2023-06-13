شيرين أم أنغام أم أصوات أخرى تستحق «صوت مصر».. نقاد يجيبون

مازال الجدل حول الأحق بلقب صوت مصر بين بين النجمتين أنغام وشيرين عبد الوهاب موجودا بمواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد تصريحات شيرين عبد الوهاب لاحدى البرامج التليفزيونية العربية مؤخرا أنها الأجدر بلقب صوت مصر ثم عادت وأعلنت أن صوت مصر يستحقه مطربات كثيرات بعد غضب جمهور النجمة أنغام منها بمنصات السوشيال ميديا المختلفة .

حيث أقامت هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية مؤخرا ، حفلا كبيرا للنجمة أنغام تحت عنوان” ليلة صوت مصر” وشاركها الغناء فيه النجوم محمد حماقي وتامر عاشور ومطرب الراب ويجز .

محمود عبد الستار : المنافسة والشجار الحقيقي بينهما هو على من يدعم أنغام الفترة السابقة

علق منظم الحفلات محمود عبد الستار أن هذه الأزمة حدثت الأيام السابقة بمنصات السوشيال ميديا ، لكنه منافسة وهمية .

وأكد عبد الستار للمال أن المنافسة والشجار الحقيقي بينهما هو على من يدعم أنغام الفترة السابقة ، خاصة بعد دعم موسم الرياض مؤخرا بتقديمها في أكثر من حفل غنائي كبير .

أضاف أيضا أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات مختلفة لهاتين النجمتين تحديدا في المملكة العربية السعودية ، لكن لايمكن حسم الأمر حاليا على من سيحظى بدعم أكبر من هيئة الترفية السعودية ، لاسيما بعد عودة شيرين بقوة للساحة الغنائية بعد غياب طويل بسبب أزمات شخصية عانت منها السنين الماضية .

حسن دنيا : شيرين عبد الوهاب هي صوت مصر

بدوره، أكد الملحن حسن دنيا أن الأهم من الحصول على لقب صوت مصر سواء كانت شيرين عبد الوهاب أو أنغام هو من يقدم أغنيات جيدة أفضل من الآخر للجمهور .

ونوه إلى أن شيرين عبد الوهاب هي صوت مصر وفق” دنيا” ، برغم غيابها عن الساحة الغنائية لفترة لكنها تملك صوتا قادرا على غناء كل الأنماط الغنائية سواء شعبي أو كلاسيكي وغربي أو درامي أو رومانسي أما أنغام فتغني نمط واحد من الغناء أو قوالب غنائية معينة .

وأضاف أن لقب ” كوكب الشرق” معروف للراحلة العظيمة أم كلثوم لكن معروف المنتج الغنائي والموسيقي الذي قدمته للجمهور العربي في مسيرتها الغنائية .

لفت كذلك الى أن كلمة ” موسيقار” تطلق على موسيقي قدم جميع الأشكال الموسيقية سواء وطنية أو غيرها .

عوض بدوي : هناك أصوات أخرى مثل أمال ماهر ومي فاروق

من ناحيته يرى الشاعر الغنائي عوض بدوي أن الاثنان سواء أنغام وشيرين عبد الوهاب أصوات مصرية جميلة ولايصح أن يقتصر لقب صوت مصر على واحدة فيهم .

أكد أيضا أن هناك أصوات أخرى مثل أمال ماهر ومي فاروق وريهام عبد الحكيم مميزة وتستحق هذا اللقب .

وشدد على أن مصر ولادة دائما بالمواهب الحقيقية ، لافتا الى أن أنغام وشيرين لهما قاعدة جماهيرية كبيرة وفي النهاية تمثل هذه الأمور أذواق خاصة بالجمهور لكن لايمكن انكار ابداعهم وموهبتهم ويقدمان فنا راقيا .