شيرين: أكن كل الاحترام للموسيقار الراحل حسن أبو السعود وما صدر مني خطأ غير مقصود

أكدت النجمة شيرين عبد الوهاب، الأربعاء، أنها تكن كل الاحترام والتقدير للموسيقار الراحل حسن أبو السعود .

جاء ذلك في بيان للمحامي ياسر قنطوش محامي شيرين عبر صفحته بفيسبوك، بعد ما أثير بشأن إساءتها للراحل أبو سعود دون قصد في المداخلة الهاتفية التي قامت بها أمس في برنامج كلمة أخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي.

وفق البيان، قالت شيرين عبد الوهاب ، إنها تكن كل الاحترام والتقدير للموسيقار الراحل حسن أبو السعود.

وأكدت أنه خطأ غير مقصود.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، بسبب تصريحاتها عن زواجها من الفنان حسام حبيب.

كما أساءت الموسيقار حسن أبو السعود دون قصد منها، حينما قالت: “تزوجت وأنا زي البدر وبقيت شبه حسن أبو السعود”، مما سبب ذلك استياء شديدا من ابنة الراحل رشا أبو السعود، مؤكدة أن شيرين نسيت فضل والدها عليها في بدايتها الفنية.