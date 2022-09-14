«شيرى» على قمة تراخيص السيارات الرياضية «SUV»

حصدت العلامة الصينية «شيرى» المراكز الأولى المتقدمة بقوائم تراخيص السيارات الرياضية «SUV» بوحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تصدرت «شيرى تيجو 7» و«تيجو 3» قوائم تراخيص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بمختلف فئاتها؛ بعدما تمكنتا من تسجيل نحو 652 وحدة لكل منهما خلال الشهر الماضى.

وجاءت «كيا أكسيد» فى المرتبة الثالثة بإجمالى 226 مركبة، تلتها «إم جى ZS» فى المركز الرابع بواقع 223 سيارة.

وحلت «أوبل كروس لاند» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 196 سيارة، أعقبتها «تويوتا فورتشنر» فى المركز السادس بواقع 188 وحدة.

وحصدت «هافال H6» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 185 مركبة، تلتها «كيا سبورتاج» فى المركز الثامن بواقع 183 سيارة.

واحتلت «ستروين C5 إير كروس» المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 139 مركبة، تلتها «نيسان قشقاى» فى المركز العاشر بإجمالي 119 وحدة.

وظهرت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الحادية عشر بقائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 117 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ترتيب السيارات الـ«SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أغسطس الماضى

الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 شيرى تيجو 7 652 2 شيرى تيجو 3 652 3 كيا أكسيد 226 4 إم جي ZS 223 5 أوبل كروس لاند 196 6 تويوتا فورتشنر 188 7 هافال H6 185 8 كيا سبورتاج 183 9 ستروين C5 إير كروس 139 10 نيسان قشقاي 119 11 شيرى تيجو 7 برو 117 12 سكودا كودياك 106 13 جيلى كول راي 101

– إعداد: المال

– المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات