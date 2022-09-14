«شيرى» على قمة تراخيص السيارات الرياضية «SUV»

خلال أغسطس الماضى

«شيرى» على قمة تراخيص السيارات الرياضية «SUV»
أحمد عوض

أحمد عوض

6:13 ص, الأربعاء, 14 سبتمبر 22

حصدت العلامة الصينية «شيرى» المراكز الأولى المتقدمة بقوائم تراخيص السيارات الرياضية «SUV» بوحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تصدرت «شيرى تيجو 7» و«تيجو 3» قوائم تراخيص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بمختلف فئاتها؛ بعدما تمكنتا من تسجيل نحو 652 وحدة لكل منهما خلال الشهر الماضى.

وجاءت «كيا أكسيد» فى المرتبة الثالثة بإجمالى 226 مركبة، تلتها «إم جى ZS» فى المركز الرابع بواقع 223 سيارة.

وحلت «أوبل كروس لاند» فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 196 سيارة، أعقبتها «تويوتا فورتشنر» فى المركز السادس بواقع 188 وحدة.

وحصدت «هافال H6» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 185 مركبة، تلتها «كيا سبورتاج» فى المركز الثامن بواقع 183 سيارة.

واحتلت «ستروين C5 إير كروس» المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 139 مركبة، تلتها «نيسان قشقاى» فى المركز العاشر بإجمالي 119 وحدة.

وظهرت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الحادية عشر بقائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 117 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ترتيب السيارات الـ«SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أغسطس الماضى

الترتيبالطرازعدد السيارات المرخصة
1شيرى تيجو 7652
2شيرى تيجو 3652
3كيا أكسيد226
4إم جي ZS223
5أوبل كروس لاند196
6تويوتا فورتشنر188 
7هافال H6185
8كيا سبورتاج183
9ستروين C5 إير كروس139
10نيسان قشقاي119
11شيرى تيجو 7 برو117
12سكودا كودياك106
13جيلى كول راي101

– إعداد: المال

– المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

أحمد عوض

أحمد عوض

6:13 ص, الأربعاء, 14 سبتمبر 22