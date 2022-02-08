«شيرى تيجو 8» و«تويوتا فورتشنر» تتربعان على عرش فئة «الرياضية كبيرة الحجم»

تصدرت كل من «شيرى تيجو 8» و«تويوتا فورتشنر» قائمة السيارات الأكثر مبيعًا بفئة «الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم» خلال 2021.

احتلت شيرى تيجو 8 المرتبة الأولى بحصة سوقية %36 من المبيعات الإجمالية للفئة البالغة 3314 وحدة خلال العام السابق.

فى المركز الثانى حلت تويوتا فورتشنر بحصة سوقية تبلغ %33.8؛ وتبعتها جيب جراند شيروكى بواقع %16.6 من المبيعات الإجمالية؛ لتحتل بذلك المركز الثالث.

بلغ نصيب كيا سورينتو %11.5 محتلة المركز الرابع وتبعتها تويوتا برادو بواقع %2.

جدير بالذكر أن شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بمختلف فئاتها تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %38.4 مسجلة نحو 82 ألفًا و513 مركبة خلال 2021، مقابل حصة %37.2 بواقع 65 ألفًا و224 سيارة فى 2020.

ويراهن العديد من الوكلاء على الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات التى تلقى رواجًا فى الطلب بمصر نظرًا لمناسبتها لطبيعة الطرقات المصرية وطابعها الشبابى المميز؛ حتى إن العديد من وكلاء العلامات الصينية اعتبروا هذه الفئة من السيارات المدخل لترويج منتجاتهم فى مصر لإيجاد موطئ قدم لها بين العملاء.

وبالنظر لنتائج أعمال قطاع السيارات الملاكى بمختلف فئاته على مدار 3 سنوات؛ سجل القطاع أعلى مستوى من المبيعات الشهرية خلال ديسمبر الماضى، بواقع 22 ألفًا و162 مركبة؛ فى حين شهد أبريل 2020 أدنى مستوى من المبيعات بواقع 5852 مركبة.

يعود هذا الانكماش الحاد الذى شهدته المبيعات فى أبريل 2020 إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار وباء كورونا فى مصر والتى شملت الإغلاق المبكر للمحال التجارية وبينها معارض السيارات، وحظر التجوال الجزئى، ووقف العمل بالإدارات العامة للمرور بما فى ذلك عملية إصدار التراخيص للسيارات الجديدة؛ وهو الأمر الذى أدى إلى ركود حاد فى المبيعات.

كان هذا الشهر بداية لحالة من التقلبات العاصفة بسوق السيارات فى مصر وفى العالم بشكل عام فى ظل عمليات الإغلاق التى لجأت إليها مصانع السيارات العالمية سواء للحد من انتشار الوباء أو لعدم توافر مكونات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع.

المال- خاص