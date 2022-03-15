«شيرى تيجو 7» على قمة تراخيص السيارات «الصينية» للشهر الثانى على التوالي

بعدما تمكنت من تسجيل نحو 762 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى

تصدرت «شيرى تيجو 7» قوائم تراخيص السيارات الصينية فى مصر – للشهر الثانى على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 762 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

وجاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 658 سيارة، تلتها «أريزو 5» فى المركز الثالث بواقع 520 مركبة.

وحلت «إم جى ZS» فى المرتبة الرابعة بتسجيل 375 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الخامس بنحو 374 سيارة.

فى المقابل، حافظت «إم جى 5» على تمركزها فى المرتبة السادسة – للشهر الثانى على التوالى – بإجمالى ترخيص 342 مركبة، تبعتها طراز «MG6» فى المركز السابع بواقع 225 وحدة.

واحتلت «DFSK جلوري» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 181 مركبة، تلتها «جيتور X95» فى المركز التاسع مسجلة نحو 177 مركبة.

وجاءت «جيتورX70 » فى المرتبة العاشرة بإجمالى ترخيص 151 سيارة، تلتها «جيلى كول راي» فى المركز الحادى عشر بنحو 141 مركبة.

وظهرت «هافال جولايون» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 102 مركبة، تلتها «بايك X3» فى المركز الثالث عشر بواقع 93 مركبة.