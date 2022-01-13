سيــارات

«شيرى تيجو 7» تتصدر «الصينية» فى مصر

تسجيل 602 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى.
أحمد عوض 6:21 ص, الخميس, 13 يناير 22 6:21 ص, الخميس, 13 يناير 22

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ترتيب الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الشهر الماضى

1شيرى تيجو 7602
2شيرى تيجو 3550
3شيرى أريزو 5314
4بى واى دى F3313
5هافال جوليون213
6إم جى ZS221
7إم جى 5205
8إم جى HS202
9جلوري157
10تيجو 8136
11جيتور X70127
12إم جى 6119
13شانجان ألسفن103
14جاك JS395
15شانجان إيادو 91 

إعداد – المال

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المصدر: الإدارة العامة للمرور

تصدرت «شيرى تيجو 7» قوائم تراخيص السيارات الصينية فى مصر- لأول مرة – بعدما تمكنت من تسجيل نحو 602 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 550 سيارة، تلتها «أريزو 5» فى المركز الثالث مسجلة نحو 314 مركبة.

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وحافظت «بى واى دى F3» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بترخيص 313سيارة، فيما صعدت «هافال جولايون» للمركز الخامس بواقع 213 مركبة.

وتراجعت إم جى ZS للمرتبة السادسة بقائمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 221 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وحلت «إم جى 5» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص 205 مركبات، تلتها «MG HS» فى المركز الثامن بإجمالى 202 سيارة.

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وظهرت «جلوري» فى المرتبة التاسعة مسجلة نحو 157مركبة، أعقبتها «شيرى تيجو 8» فى المركز عشر بإجمالى ترخيص 136 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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