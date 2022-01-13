«شيرى تيجو 7» تتصدر «الصينية» فى مصر

ترتيب الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال الشهر الماضى

1 شيرى تيجو 7 602 2 شيرى تيجو 3 550 3 شيرى أريزو 5 314 4 بى واى دى F3 313 5 هافال جوليون 213 6 إم جى ZS 221 7 إم جى 5 205 8 إم جى HS 202 9 جلوري 157 10 تيجو 8 136 11 جيتور X70 127 12 إم جى 6 119 13 شانجان ألسفن 103 14 جاك JS3 95 15 شانجان إيادو 91

إعداد – المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور

تصدرت «شيرى تيجو 7» قوائم تراخيص السيارات الصينية فى مصر- لأول مرة – بعدما تمكنت من تسجيل نحو 602 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 550 سيارة، تلتها «أريزو 5» فى المركز الثالث مسجلة نحو 314 مركبة.

وحافظت «بى واى دى F3» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بترخيص 313سيارة، فيما صعدت «هافال جولايون» للمركز الخامس بواقع 213 مركبة.

وتراجعت إم جى ZS للمرتبة السادسة بقائمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 221 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وحلت «إم جى 5» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص 205 مركبات، تلتها «MG HS» فى المركز الثامن بإجمالى 202 سيارة.

وظهرت «جلوري» فى المرتبة التاسعة مسجلة نحو 157مركبة، أعقبتها «شيرى تيجو 8» فى المركز عشر بإجمالى ترخيص 136 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى.